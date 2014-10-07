به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا تشیعی با اشاره به محورهای نقشه راه بهره‌برداری آب و فاضلاب کشور گفت: یکی از محورهای مهم، بحث مدیریت تقاضای آب کشور، بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب و جایگزین کردن آن با منابع آب با کیفیتی است که هم‌ اکنون در بخش غیرشرب به‌ ویژه در صنعت و کشاورزی مصرف می‌شود.

معاون آبفای کشور با تاکید بر اجرای آئین‌ نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران بهره‌ برداری از تصفیه‌ خانه‌های آب و فاضلاب اظهارداشت: در 5 سال آینده در نظام فنی اجرایی فقط شرکت‌ هایی که صلاحیت آنها تایید شده باشد می‌توانند در مناقصه‌ ها حضور یابند و این امر تضمین کننده کیفیت خدمات، بهره‌برداری صحیح با حداقل پِرت انرژی و مسائل مربوط به تعمیرات و نگهداری خواهد بود.

تشیعی با بیان اینکه رویکرد آبفا بهسازی و ارتقای تصفیه‌ خانه‌های موجود در کشور است افزود: هم‌ اکنون افزون بر 140 تصفیه‌ خانه فاضلاب در کشور موجود است و مطالعه و اجرای عملیات ارتقا، در دستور کار شرکت‌های آب و فاضلاب قرار گرفته است؛ همچنین طرح کلان استفاده از فناوری‌ های نوین در ارتقای تصفیه‌ خانه‌ها و استفاده مجدد از پساب نیز با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دست انجام است که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

وی با اشاره به گستردگی طرح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه فاضلاب در کشور گفت: در احداث تصفیه‌ خانه‌های جدید در تعامل با معاونت برنامه‌ ریزی و توسعه، ضمن در نظر گرفتن راندمان بالای تصفیه و هزینه نگهداری و تعمیرات کم، ساخت سامانه‌ هایی در دستور کار قرار دارد که بتواند پساب با کیفیت و قابلیت استفاده دوباره تولید شود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: در بخش روستایی با توجه کمبود نیروی انسانی و محدود بودن جمعیت تحت پوشش از روش‌ های تصفیه ارزان‌تر همچون وتلند استفاده می‌شود تا از پساب تولید شده بتوان در تامین آب زمین‌های کشاورزی استفاده کرد.

معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور با اشاره به اهمیت بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات تصفیه اظهارداشت: با توجه به هزینه‌های بسیار بالای ساخت تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب، هر تصفیه‌ خانه باید حداقل 30 سال در چرخه قرار داشته باشد و اگر در این مدت بهره‌برداری مناسبی از تصفیه‌ خانه انجام نشود، تاسیسات در زمان کمتری مستهلک شده و آسیب خواهد دید.

وی افزود: با توجه به سیاست دولت مبنی بر برون‌ سپاری بخشی از مسئولیت‌ های صنعت آب و فاضلاب، در روند واگذاری بهره‌برداری از این تصفیه‌ها به بخش خصوصی باید پیمانکار واجد صلاحیت استفاده شود؛ از دو سال پیش تدوین آئین‌ نامه تعیین صلاحیت پیمانکاران بهره‌برداری تصفیه‌ خانه‌ها و شبکه‌ های فاضلاب تهیه و سال گذشته توسط وزارت نیرو ابلاغ شد.

تشیعی با بیان اینکه هم‌ اکنون افزون بر 40 پیمانکار متقاضی فعالیت در بخش فاضلاب هستند و تعیین صلاحیت شده‌اند گفت: از بخش خصوصی فقط پیمانکارانی می‌توانند در این بخش وارد شوند که گواهینامه بهره‌برداری از شبکه و تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب را داشته باشند؛ وضعیت این پیمانکاران در هر سال بازنگری می‌شود و طبق دستورالعمل دقیقی با در نظر گرفتن نیروی انسانی، امکانات، سابقه فعالیت و دیگر شاخص‌های موثر این پیمانکاران رتبه‌بندی می‌شوند.