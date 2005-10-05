استاد دانشگاه امام صادق(ع) : جهاني شدن به حذف فرهنگ و هويت منجر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، دكتر سيد امامي، استاد دانشگاه، طي سخناني به بررسي موضوع جهاني شدن، نا امني شغلي و از هم گسيختگي اجتماعي پرداخت.

وي در ابتداي سخنانش اظهار داشت : يكي از اثرات جهاني شدن اقتصاد در حوزه امنيت اجتماعي، نا امني شغلي و حذف شدن كامل گروه ها و اقشار خاصي از كره زمين از فرآيند اقتصاد رسمي است كه خود موجب بروز نا امني هاي اجتماعي و ازهم گسيختگي اجتماعي مي شود.

دكتر سيد امامي با تاكيد بر اين مطلب كه اين شرايط حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز يافت مي شود گفت : به موازات جهاني شدن سرمايه، بازار كار جهاني نشده است و تنها بازار كار متخصصان است كه رو به جهاني شدن است.

اين استاد دانشگاه با اشاره به تغيير ساختار شغلي در كشورهاي فرا صنعتي تصريح كرد : رقابت جهاني بسيار گسترده اي كه ميان شركتهاي بزرگ وجود دارد، آنها را مجبور كرده كه براي كارآمدي بيشتر از هزينه هاي خود بكاهند كه اين يكي از راه هاي كاهش هزينه نيروي كار است. همين رقابت سبب ازهم پاشيدن شالوده هاي دولت رفاهي شده است.

دكتر سيد امامي در پايان سخنانش اظهار داشت : انتقال بسياري از صنايع كاربر به كشورهاي فقير و كاهش دستمزدها از راه هاي پايين آوردن هزينه نيروي كار در اثر فشارهاي جهاني شدن است.

ديگر سخنران اين نشست دكتر قدير نصيري، استاد دانشگاه امام صادق، بود كه به بررسي جهاني شدن، امنيت و هويت پرداخت.

دكتر نصيري تبعات جهاني شدن را در پنج عامل دانست و گفت : بين المللي شدن امور داخلي، فشردگي زمان و مكان، افزايش تصاعدي اثرگذاري و اثرپذيري، يكسان سازي و تقدم روش برعامل، پنج شاخصه تبعات جهاني شدن است.

وي در ادامه افزود: جهاني شدن اثرات مخربي را بر امنيت اجتماعي تحميل كرده كه در سطح جهان تبلور يافته است .

دكتر نصيري مهمترين اثرات مخرب جهاني شدن را در حذف بسياري از فرهنگها، هويتها و زبانها در دهه هاي اخير دانست.