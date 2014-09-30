تبلت جدید هوآوی رونمایی شد/ قابلیت های Huawei Honor

به گزارش خبرگزاری مهر، محصول جدید کمپانی هوآوی با نام Honor چندان برای ارتباطات تلفنی و مکالمه مناسب نیست زیرا این محصول جدید دارای صفحه نمایش 8 اینچی است و به دلیل اندازه بزرگ آن به سختی می تواند روی گوش قرار گرفته تا مکالمه برقرار شود.



همانطور که گفته شد این تبلت مجهز به صفحه نمایش 8 اینچی، رزولوشن1280*800 پیکسل است. از دیگر ویژگی های این محصول جدید می توان به پردازنده quad-core و فرکانس 1.2GHz اسپندراگون 200 ، 16 گیگ حافظه داخلی و باتری 4800 میلی آمپر اشاره کرد.

این محصول جدید تا اواسط اکتبر (اوایل آبان ماه) و با قیمت 184 دلار عرضه خواهد شد.