  1. دانشگاه و فناوری
۸ مهر ۱۳۹۳، ۸:۵۲

تبلت جدید هوآوی رونمایی شد/ قابلیت های Huawei Honor

تبلت جدید هوآوی رونمایی شد/ قابلیت های Huawei Honor

تبلت جدید کمپانی هوآوی با نام Huawei Honor در مالزی رونمایی شد تا این محصول جدید با ورود به دنیای غول های فناوری بتواند شانس خود را برای جذب مخاطبان بیشتر امتحان کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محصول جدید کمپانی هوآوی با نام Honor چندان برای ارتباطات تلفنی و مکالمه مناسب نیست زیرا این محصول جدید دارای صفحه نمایش 8 اینچی است و به دلیل اندازه بزرگ آن به سختی می تواند روی گوش قرار گرفته تا مکالمه برقرار شود.

همانطور که گفته شد این تبلت مجهز به صفحه نمایش 8 اینچی، رزولوشن1280*800 پیکسل است. از دیگر ویژگی های این محصول جدید می توان به پردازنده quad-core و فرکانس  1.2GHz اسپندراگون 200 ، 16 گیگ حافظه داخلی و باتری 4800 میلی آمپر اشاره کرد.

این محصول جدید تا اواسط اکتبر (اوایل آبان ماه) و با قیمت 184 دلار عرضه خواهد شد.

کد مطلب 2380304

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