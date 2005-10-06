برخي مديران مدارس دوباره از اولياء درخواست پول مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، شنيده ها حاكي از آن است كه مديران برخي مدارس براي تامين هزينه هاي جاري مدرسه و... از والدين دانش آموزان خود خواسته اند مبالغي را كه به آنها عودت داده شده بود ، باز پس دهند .

مادر يك دانش آموز كه فرزندش در مدرسه دخترانه ... واقع در منطقه 6 آموزش و پرورش درس مي خواند ، به خبرنگار اجتماعي مهر ، گفت : دو روز پيش مسئولان مدرسه جلسه اي با اولياء برگزار كردند و طي همان نشست به پدر و مادران گفتند كه مبالغي بين 50 تا 80 هزار تومان براي كمك به مدرسه ، پرداخت كنيم .

وي افزود : وقتي به مدير مدرسه گفتيم پس چرا پولي را كه پرداخته بوديم ، پس داديد ، جواب داد كه آن موقع وضعيت فرق مي كرد و تحت فشار بوديم اما حالا به اين مبالغ نياز داريم !!

در ماههاي مرداد و شهريور، مجلس در چندين مورد مديران ارشد آموزش و پرورش را مورد مواخذه قرار داد و از آنها خواست نسبت به حل اين مشكل اقدام كنند كه در نهايت با اقدامات بازرسي وزارت آموزش و پرورش ، گزارشي از نحوه رسيدگي و برخورد با تعدادي از مديران متخلف ارايه شد .

بر اساس گزارشات بازرسان آموزش و پرورش از سطح مدارس استانهاي مختلف ، 141 مدرسه در 6 سازمان آموزش و پرورش كشور مورد بازديد قرار گرفت كه تعداد 31 واحد آموزشي داراي انواع تخلفات مربوط به ثبت نام بودند ، در نتيجه براي مديران 14 مدرسه ، علاوه بر استرداد مبالغ اخذ شده ، تذكر كتبي با درج در پرونده درخواست شد .

طبق بازرسي هاي به عمل آمده از سطح مدارس كشور ، 5/75 درصد از شكايات واصله از سوي مجلس شوراي اسلامي در خصوص 102 مدرسه كه براي بررسي به آموزش و پرورش ارجاع داده شده است ، مربوط به مناطق شهر تهران و 14 درصد شكايات كه شامل 19 مدرسه مي شود مربوط به مناطق شهرستانهاي تهران و تنها 14 مورد مربوط به ساير استانها بوده است .

از سوي ديگر و به دنبال عدم كسب راي اعتماد وزير پيشنهادي آموزش و پرورش از مجلس ، اين وزارتخانه در حال حاضر توسط سرپرست اداره مي شود و همين مساله موجب گرديده وضعيت تا حدودي تحت تاثير اين روند قرار بگيرد .

البته مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس چندي پيش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر، از انجام طرح تحقيق و تحفص در خصوص دريافت شهريه و كمكهاي اجباري از سوي مديران مدارس ، خبر داده بود .