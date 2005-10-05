طرح پزشكي فارغ التحصيلان نيازمند بازنگري است // تحول در منابع درسي دانشگاه ها ضروري است

دكتر محمد علي محققي كه در نشست دانشجويان و انترن هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در تالار شهيد مجتمع بيمارستاني امام خميني ( ره ) سخن مي گفت، با اشاره به ادغام امور دانشجويي در بخش آموزشي وزارت بهداشت تصريح كرد: احياي امور دانشجويي در اولويت قرار گرفته تا به كمك آن بسياري از مسايل با يك ايده ساده حل شود.

وي در ادامه با تأكيد بر لزوم حل مشكلات خوابگاه ها خاطرنشان كرد: براي رسيدگي به اين مشكلات به فضاسازي فرهنگي احتياج است تا نگراني هايي كه دانشجويان پزشكي از آينده خود دارند كاهش يابد اما بايد توجه داشت كه بخشي از اين احساس كاذب است.

دكتر محققي اضافه كرد: تربيت نيروي انساني بايد به اندازه نياز كشور باشد و مساله گذراندن طرح پزشكي نيز نيازمند بازنگري و توجه به پيشنهادات همكاران است.

وي تحول را در بخش منابع درسي ضروري دانست و يادآور شد: درست است كه برخي از متون درسي غير علمي است اما نبايد آن را تعميم داد و نهادهاي مسوول در كشور را زير سوال برد.

معاون آموزشي وزارت بهداشت خاطرنشان كرد: جايگاه دانشجويان بايد مشخص شود تا از بي عدالتي در برابر آنان جلوگيري شود. همه افراد دست اندركار مي دانند كه مشكلات بسياري وجود دارد اما ما دانشگاهيان بايد خود را توانمند كنيم تا مشكلات موجود هر چقدر هم بزرگ باشد آنها را به كمك يكديگر حل كنيم.

وي با بيان اين نكته كه بيماري كه به يك مركز آموزشي درماني مي آيد داراي ارزشي بيش از يك بيمار عادي دارد، افزود: هر مورد درماني داراي ارزش درماني، آموزشي و پژوهشي به طور توام است و بايد توجه داشته باشيم كه بيمار موش آزمايشگاهي نيست. بلكه بيمار بيمارستان آموزشي ايثارگر است و در رفتار ما نيز بايد اين امر متجلي شود.

محققي به حقوق دستياران اشاره كرد و افزود : حقوق دستياران از مهر ماه افزايش مي يابد و موضوع حقوق كارورزان نيز در حال بررسي است و سعي شده تا مشكلات دانشجويان در سريع ترين زمان ممكن حل شود.