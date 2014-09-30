ابتکار رانندگان سرویس مدرسه شیراز/ دانش آموزان خروس خوان روانه مدرسه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اقدامات که خانواده برای رفاه فرزندان انجام می دهند سرویس مدرسه است. اما این روزها سرویس مدارس بلای جان سلامت جسم و روح دانش آموزان شیرازی شده زیرا مجبور هستند سه ساعت زودتر از به صدا درآمدن زنگ مدرسه از خواب بیدار شوندتا خود را به سرویس مدرسه شان برسانند، سرویس مدرسه ای که به جای یک گروه دانش آموز، کار جابجایی دو گروه را انجام می دهند.

اخیرا در شیراز برخی از رانندگان سرویس مدارس به جای اینکه یک نوبت سرویس مدرسه اقدام به جابجایی دانش آموزان کنند، کار جابجایی دو گروه دانش آموز را انجام می دهند و برای این کار دانش آموزان مجبورند در ساعت 5 الی 6 بامداد در ایستگاه حضور یابند تا رانندگان بتوانند هرچه سریعتر دانش آموزان را در مدرسه پیاده و سریعا برای سرویس گروه دوم اقدام کنند.

این کار باعث می شود دانش آموزان گروه اول خیلی زودتر از وقت معمول از خواب بیدار شوند و به طور طبیعی خستگی ناشی از بیدار شدن زود هنگام آنها در یادگیری دانش آموزان تاثیرات منفی برجای گذارد.

ابتکار برخی از رانندگان برای انتخاب دو نوبته سرویسها نیز جالب است زیرا رانندگان دو مقطع متفاوت را برای سرویسها انتخاب میکنند زیرا ظهرها هر مقطع در زمانهای متفاوتی تعطیل می شوند و بدین سبب مشکلی برای بازگشت دانش آموزان وجود ندارد اما مشکل وقتی نمود پیدا می کند که زنگ شروع کلاسها در زمان یکسان زده می شود و بدین سبب عده ای از دانش آموزان مجبورند به اصطلاح خروس خوان بیدار شوند تا این دسته از رانندگان مدارس بتوانند دو گروه دانش آموزان را قبل از زنگ مدارس به کلاسهایشان برسانند.

در این باره مادر یکی از اولیاء دانش آموزان به خبرنگار مهر گفت: فرزندم در مقطع متوسطه اول درس می خواند و موظف هستم راس ساعت5.30بامداد پسرم را برای روانه کردن به مدرسه آماده کنم واز همه مهمتر فرزندم با این همه استرس وعجله ای که دارد بدون صرف صبحانه باید در ایستگاه معین شده منتظر بماند تا راننده سرویس او را سوار کند. زیرا راننده سرویس کار جابجایی دو گروه را انجام می دهد و به همین خاطر گروه اول باید خیلی زودتر از خواب بیدار شوند و به مدرسه بروند تا راننده بتواند گروه دوم را نیز سر موقع به مدرسه برساند.

وی گفت: به طور طبیعی انجام سرویس مدرسه برای دو گروه درآمد بیشتری را نصیب راننده می کند اما از طرفی فرزندان ما مجبورند خیلی از زودتر از وقت معمول از خواب بیدار و آماده رفتن به مدرسه شوند.

برخورد قاطعانه با رانندگانی خدماتشان باعث زحمت برای دانش آموزان شود

رئیس کارگروه سرویس مدارس شهرستان شیراز به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در شیراز با کمبود سرویس مدارس روبرو هستیم ولی چنانچه راننده سرویس بخواهد این چنین به دانش آموزان خدمات حمل ونقلی ارایه دهد برخورد قاطعانه خواهد شد.

نصرالله کیانی با بیان اینکه متاسفانه با نرم استاندارد به دانش آموزان خدمات حمل ونقلی ارائه نمی شود و با کمبود سرویس مواجه هستیم، گفت: هم اکنون در شهر شیراز بیش از 100 هزار دانش آموز در چهار ناحیه با استفاده از سرویس مدرسه رفت و آمد می کنند که چنانه بخواهیم طبق تعداد معین شده کارت خوردو به سرنشینان خدمات ارایه دهیم نیازمان بیش از اندازه خواهد شد.

ارائه اسناد دروغین اولیا هنگام ثبت نام دانش آموزان

وی اضافه کرد: در حال حاضر اولیا بر اساس اینکه برای ثبت نام دانش آموزان طرح آدرس را رعایت نمی کنند وبا ارائه اسناد دروغین تلاش بر ثبت نام دانش آموزان دارند ،دلیلی می شود که با توافق رانندگان سرویس مدرسه، خدمات حمل ونقلی ارایه کنند ودر برخی از مواقع شنیده شود دانش آموزان ساعات اولیه بامداد برای حضور در مدرسه راهی خواهند شد.

مدیر آموزش وپرورش ناحیه یک شیرازبا بیان اینکه بدلیل اینکه ساعات آغاز به کار مدارس ابتدایی ومتوسطه متغییر است، رانندگان اجازه خواهند داشت در صورت تمایل در دونوبت سرویس مدراس را انجام دهند.

سوء استفاده رانندگان از وجود ضعف قانون

وی اضافه کرد: متاسفانه در قانون پیش بینی نشده که زمان سوار کردن دانش آموزان چند ساعت قبل از به صدا درآمدن زنگ مدرسه باشد که همین دلیل باعث شده برخی از رانندگان از این موضوع سو استفاده کنند.

کیانی تاکید کرد: تلفن های 38315029 و شماره تلفن 38310511 اداره بازرسی و نظارت آموزش وپرورش مربوطه که آماده رسیدگی به شکایت ها، انتقادها و پیشنهادهای شهروندان است.

وی یاد آورشد: امروزه در شیراز بیشترین تعداد دانش آموز مربوط به نواحی یک وچهار است که هرساله با کمبود سرویس در این نواحی روبرو هستیم.

کیانی یاد آور شد: در حال حاضر شیراز با تعداد 500 سرویس مدرسه مواجه است که امید است تا چند روز آینده این معضل مرتفع شود.

انجام دونوبته سرویس مدارس از سوی رانندگان خلاف است

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری شیراز دراین رابطه به خبرنگار مهر گفت: درصورت وقوع این مورد تخلف محسوب می شود وتاکسیرانی وظیفه خود می دانند که با راننده متخلف برخورد قاطعانه داشته باشد.

حبیب الله فرح بخش بیان کرد: امسال برای نخستین مرتبه تلاش داریم تا نیمه های اول مهر تمامی مدارس سطح شهر را حضوری بازدید داشته باشیم واز نزدیک مشکلات خانواده هارادر بخش ارائه سرویس مدارس جویا بشویم.

وی بابیان اینکه در حال حاضر بیش از 8هزار راننده در قالب رانندگان سرویس مدرسه به دانش آموزان شیرازی خدمات حمل ونقلی ارایه می دهند گفت: خوشبختانه در این زمینه با کمبود خاصی مواجه نخواهیم بود وتنها در حدود 5 درصد از مدارس با کمبود تعداد سرویس مدارس روبرو هستند که بیشترین علل آن، بدلیل تک مسیر بودن ومسیرهای طولانی وصعب العبور بودن مسیرهای دانش آموزان است.

مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری شیرازبه خانواده های دانش آموزان گفت: تلفن گویای 37311020 و شماره تلفن 37311022 اداره بازرسی تاکسیرانی آماده رسیدگی به شکایت ها، انتقادها و پیشنهادهای شهروندان است.

وی یاد آور شد: نیاز است در خصوص صلاحیت رانندگان سرویس مدارس قدری سختگیرانه تر رفتار شود زیرا امسال 60 نفر از رانندگان سرویس مدارس که صلاحیت لازم برای انجام این امر خطیر را نداشته اند فعالیت آنان راممنوع اعلام کرده ایم.

فرح بخش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در سال آینده نرخ سرویس مدارس در تیرماه و خرداد ماه مصوب کنند تا دغدغه خانواده ها در این خصوص کمتر بشود.

وی ادامه داد: امسال هزینه سرویس مدارس با پیگیری سازمان تاکسیرانی و تصویب شورای اسلامی شهر شیراز به میزان 25 درصد برای وسایل نقلیه سواری و 30 درصد برای خودروهای ون در مقایسه با سال 92 افزایش یافته است.

فرح بخش اظهار کرد: والدین دانش آموزان می توانند با مراجعه به سایت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شیراز به نشانی www.eshiraz.ir/taxi نرخ سرویس مدارس را بر اساس نوع خودرو، ظرفیت و مسافت محاسبه کنند.

مدیر عامل تاکسیرانی شیراز افزود: برخی والدین در زمان ثبت نام فرزند خود به دلیل نیاز به ارائه طرح آدرس، نشانی که اعلام می کنند واقعی نیست و این موضوع مشکلاتی را در اختصاص سرویس به مناطق مختلف ایجاد می کند.