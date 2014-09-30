تبریز کلانشهری با فقر فضای سبز/ پارک های محله ای که نبودشان به چشم می آید

به گزارش خبرنگار مهر، فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهربوده و امروزه جامعه شناسان، روانشناسان و پزشکان بر این باورند علاوه بر تامین بهداشت جو و محیط مکان های مسکونی، نقش مثبتی در سلامتی شهروندان، بر عهده دارند که از مهمترین این تاثیرات، اثر آن بر زندگی شهروندان است که روزانه ساعاتی را برای گذراندن اوقات فراغت خود در این گونه فضاها می گذرانند.

در شهر تبریز که به یک کارگاه بزرگ سازندگی و نوسازی تبدیل شده و از نظر عمرانی و ساخت و ساز در حال پیشرفت است، کمبود فضای سبز و به خصوص پارک های محله ای خود را به خوبی نشان می دهند و مردم شهر و جوانان ناراضی از نبود یک پارک زیبا برای گذراندن اوقات فراغت خود در آن هستند.



پارکهای متعدد در محلات تبریز ایجاد می شود



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد پارکهای محله ای مختلف خبرداد و افزود: شهری صنعتی مثل تبریز نیازمند توسعه و رشد فضای سبز است و بر همین اساس فضای سبز تبریز تا پایان امسال به میزان 300 هکتار افزایش می یابد.

محمدحسین حسن زاده همچنین از طرح نهال کاری انبوه در پاییز امسال در تبریز خبر داد و گفت: برخلاف تصور عمومی کار اصلی ما پاییز و زمستان شروع می شود تا برای آغاز فصل آينده و استقبال از بهار و تابسنان سال بعد با پشتوانه برنامه و انديشه و مجهز آماده باشیم.

وی ادامه داد: با کاشت به صورت انبوه کاری و جنگل کاری برای برنامه های سال آینده آماده می شویم.

حسن زاده با تاکید بر اینکه فضای سبز تبریز با چالش های زیادی روبرو است، افزود: ما به علت دوری از دریا از رطوبت نسبی در تبریز برخوردار نیستیم و سال گذشته زمستان طولانی و خشک و امسال نیز گرمایی خشک و طولانی را تجربه کردیم.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت همکاری شهروندان برای حفظ فضای سبز گفت: شهروندان باید با همیاری، فضای سبز موجود اعم از مشجر، چمنکاری، گلکاری، آبنما و سایر وسایل رفاهی را تا سرحد امکان پیوسته سرحال، شاداب و بصورت طبیعی و زنده نگاه دارند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز افزود: توسعه فضای سبز شهری در جهت کاهش آلودگی های شیمیایی هوای شهرها در کنار عواملی همچون ایجاد منابع گذران اوقات فراغت برای شهروندان از جمله ضروریات زندگی شهرنشینی است چرا که در شهرها گذران اوقات فراغت برای کسب تعادل روحی نه تنها امری است واجب بلکه فقدان آن نیز حتی بر روی توانایی های کاری افراد تأثیرگذار است.

وی ادامه داد: در این راستا استفاده از مشارکت مردمی به عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح است و با توجه به اینکه مدیریت شهری و فضای سبز، مدیریت بر انسان، طبیعت و عناصر زیست محیطی در محدوده کار و زندگی او است، حذف مشارکت مردمی و قطع حلقه اتصال شهروند از شهرداری و به عبارتی ساکنان شهر یا استفاده کنندگان فضای سبز از اداره کنندگان محیط شهری به مثابه حذف نیروهای شتاب دهنده موتور محرکه مدیریت شهری است.

تجهیز پارک‌ها از اولویت های شهرداری تبریز است



صادق نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیات های مناسب در جهت افزایش فضای سبز در تبریز گفت: در سال جاری با اجرای عملیات گسترده توسعه فضای سبز و طرح‌های جنگل‌کاری در محدوده فضای سبز شهری و مجموعه عون‌بن‌علی، 500 هکتار به وسعت فضای سبز شهر افزوده شده است.



شهردار تبریز با بیان این که در کنار طرح‌های توسعه فضای سبز، تجهیز و توانمندسازی پارک‌ها و بوستان‌ها مورد توجه شهرداری تبریز است، ادامه داد: در سال جاری بیش از 70 میلیارد ریال برای آبیاری مدرن فضای سبز شهر هزینه‌ شده است.



نجفی در ادامه پارک جنگلی یادگار امام (ره) را از محورهای مهم توسعه فضای سبز شهر تبریز خواند و اظهار داشت: با امتداد جنگل‌کاری‌های این پارک و اتصال آن به مجموعه فضای سبز عباس‌میرزا و ائل‌گلی، در آینده‌ای نزدیک شاهد ایجاد یک محور سبز و بانشاط در حاشیه اتوبان شهید کسایی خواهیم بود.



وی افزود: بودجه فضای سبز شهر افزایش یافته و با توجه به این امر باید در جهت توسعه پارک های جنگلی و فضاهای سبز شهری گام های بلندی برداشته شود و تلاش شبانه روزی جهت تحول در این عرصه مهم ضروری است.



پارک های بزرگ منطقه ای در اولویت پروژه های شهرداری برای افزایش فضای سبز است





معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر در گذشته در هر هکتار از فضای شهری تنها 50 نفر زندگی می کردند، امروز این رقم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.



محمد عزتی ادامه داد: اگر مردم زمانی بیشتر اوقات خود را در محلات و خیابان ها با یکدیگر می گذراندند، در حال حاضر سبک زندگی تغییر کرده و ما در بحث زمان مشکل داریم و بیشتر گرایش سمت پارک های محله ای است.



وی با بیان اینکه میزان فضای سبز لازم برای شهروندان در زندگی های امروز به ازای هر نفر حداقل 10 تا 12 متر به عنوان سرانه پایه است، گفت: بهتر است به سمت پارک های بزرگ منطقه ای گرایش پیدا کنیم تا فضاهای سبز حجیم و بزرگ فراهم شود.



عزتی با اشاره به اینکه تغییرات معماری و نوع سبک زندگی ما در فضای سبز تاثیر بسیاری دارد، گفت: اگر زمانی ساختمان های ما تنها یک طبقه بودند، در همان زمان مصالح بومی ما تنها چند گزینه محدود مثل خشت، گچ و آجر بود ولی در حال حاضر این عناصر با شرایط زندگی امروز نمی تواند ادامه پیدا کند.

توجه به گسترش فضای سبز در کنار پروژه های عمرانی

رئیس‌کمیسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز شاهد فرآیند بی‌سابقه در فعالیت‌های عمرانی شهر هستیم که این روند ارزشمند باید در سایر حوزه‌های مدیریت شهری از جمله فضای سبز نیز مورد توجه قرار گیرد.

فریدون بابایی اقدم با بیان اینکه با تدوین برنامه های زمان‌بندی، باید شاهد پایان آبیاری‌ به روش دستی و اجرای آبیاری‌های قطره‌ای باشیم، گفت:در برنامه‌های خرید نهاده‌ها باید از گونه‌های زینتی و ناپایدار اجتناب کرده و به طرف خرید گونه‌های ماندگار، مقاوم و بومی پیش رویم.

وی افزود: با توجه به اجرای اقدامات ویژه فضای سبز در مجموعه عون‌ابن‌علی، ادغام سازمان‌ توسعه‌ و‌عمران‌عون‌‌ابن‌علی‌ و ‌پارک‌ طبیعت با سازمان پارک‌ها و فضای سبز از جمله تمهیداتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بابایی اقدم ادامه داد: وسعت پارک بزرگ تبریز در آغاز مراحل طراحی 880 هکتار بود که این وسعت با آغاز ساخت و سازها در اطراف آن به 550 هکتار رسیده و باید وضعیت ساخت و سازهای این محدوده هر چه سریع‌تر مشخص شود.

این عضو شورای شهر با تقسیم کارکرد کلی فضای سبز به دو حوزه تفریحی و اکولوژیکی گفت: اگر در سال‌های دور به جای عون‌ابن‌علی، تصمیم درستی اتخاذ کرده‌بودیم و باغات موجود را حفظ می کردیم از نظرتقریحی و اکولوژیکی در وضعیت بهتری نسبت به امروز قرار داشتیم.

به هرحال گسترش فضای سبز نیز از شاخص های پیشرفت هر شهری محسوب می شود و نمی توان تنها با اجرای پروژه های عمرانی به فکر پیشرفت شهر بود و در این بین افزایش فضای سبز و گسترش پارک ها جزو ضروریات محسوب می شود تا جوانان بدون هیچ دغدغه ای برای پرکردن اوقات فراغت خود به دامان طبیعت و پارک های محله ای پناه ببرند.