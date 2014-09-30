به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره «عصر سوره» که شب گذشته 7 مهرماه در حوزه هنری برگزار شد از تابلو عکس «عصر انتظار» برگرفته از تابلو «عصر عاشورا» استاد فرشچیان رونمایی شد و از چهار هنرمند و همچنین فرزندان یک شهید تقدیر شد.

در مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره «عصر سوره» محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری در سخنانی هدف از برگزاری این برنامه را فراهم کردن زمینه ای برای ارتباط نزدیک میان مخاطبان و هنرمندان عنوان کرد و گفت: مخاطب از ارکان اصلی ما در حوزه هنری است و از اعتمادی که به ما شده خوشحالیم و این باعث دلگرمی ما برای برداشتن گام های بلندتر در برنامه هایمان است.

سبک زندگی و خانواده ایرانی و اسلامی از اولویت های حوزه هنری است

او از موضوع سبک زندگی و خانواده به عنوان یکی از اولویت های برنامه های حوزه هنری در سالهای اخیر یاد کرد و افزود: در چهار سال اخیر که این موضوع در حوزه هنری مطرح شده کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

مومنی با اشاره به مفهوم سبک زندگی یادآور شد: سبک زندگی مجموعه مفاهیم و اعتقاداتی است که هویت یک جامعه را تشکیل می دهد و سابقه آن هم به 120 سال پیش در کشور محل تولدش بازمی‌گردد اما در روزگار ما این مفهوم مأموریت متفاوت دیگری یافته است. از نگاه متفکران غربی سبک زندگی وسیله ای برای مدیریت گرایش ها، رویاها و خواسته های مخاطب و مدیریت کردن انتخاب های اوست و می گویند آن چه ما می خواهیم از طریق رسانه و آموزش قابل انجام است.

این مدیر فرهنگی درباره هدف طراحان سبک زندگی مهاجم اینگونه توضیح داد: هدف آنها تغییر هویت از طریق بر هم زدن ارزش های یک جامعه برای رسیدن به هویت مورد نظر خودشان است و در این راستا به افراد محبوب و مرجع جوامع چشم طمع دارند چرا که در بین افراد جامعه نفوذ کلام دارند که از آن جمله هنرمندان هستند و تاریخ ما نشان می دهد هنرمندان ما همیشه حافظ و پاسدار هویت ملی و فرهنگی ما بوده اند.

رییس حوزه هنری با اشاره به بحث خانواده بیان کرد: در این زمینه دو نگاه وجود دارد یکی آن که دردها را بیان می کنیم و انعکاس آن را در جامعه کاری نداریم که این باعث سیاه نمایی و ناامیدی در جامعه می شود و این نوع نگاه تنزل دادن هنر است اما نگاه دیگری هم هست که ضمن یافتن دردها راه را هم نشان می دهد، این نوع نگاه امیدبخش است و نوع نگاه هنرمندان ما در حوزه هنری نگاه دوم بوده است که خوشبختانه آثار حوزه هنری در این زمینه مورد توجه مردم نه تنها در داخل کشور بلکه در دیگر کشورهای خارجی نیز قرار گرفته است به ویژه فیلم های سینمایی حوزه هنری که خدا را سپاسگزاریم که آثار ما باعث شد تا چهره زیبایی از خانواده ایرانی را به نمایش بگذاریم.

رونمایی از عکس «عصر انتظار» برگرفته از تابلو «عصر عاشورا» اثر فرشچیان

احسان باقری مدیر خانه عکاسان سخنران بعدی مراسم بود که برای رونمایی از عکس اقتباسی از اثر جاودانه محمود فرشچیان (عصر عاشورا) پشت تریبون قرار گرفت و با تجلیل از استاد فرشچیان برای خلق این اثر هنری گفت: فرشچیان اثری خلق کرده که بدون غلو هیچ جای ایران نیست که آن را ندیده باشند و به آن ارادت نداشته باشند.

او با اشاره به عکس «عصر انتظار» که برگرفته از تابلو نقاشی «عصر عاشورا» فرشچیان صحنه آرایی و عکاسی شده است، توضیح داد: برای ثبت این عکس چندین ماه بررسی انجام شد و عکاسی آن در شهرک دفاع مقدس صورت گرفت که لازم است از طراح لباس این عکس، طراح نور، طراح صحنه و بانوانی که در این عکس حضور دارند، تقدیر کنم.

باقری با اشاره به حس و حال عکاسی از این صحنه یادآور شد: زمان خلق این اثر فضای بسیار سخت و دشواری وجود داشت، همه تشنه، متوسل و منقلب بودند و اگر این تصویر بر ذهن شما نشست بدانید که همه حاضران در ثبت این اثر آن چیزی را به نمایش گذاشته اند که به آن اعتقاد داشتند.

در ادامه این مراسم با حضور حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی از عکس «عصر انتظار» رونمایی شد و در ادامه نیز فیلم مستندی درباره چگونگی ساخت و ثبت این عکس به نمایش درآمد.

خانواده کانون رشد و تکامل یافتگی است

حجت الاسلام خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی بعد از رونمایی از این عکس پشت تریبون ایستاد و گفت: با دیدن این تابلو عکس بهتر دیدم که به جای پرداختن به منشأ تا رسیدن به نتیجه بحث خود را از نتیجه به سمت منشأ سوق دهم و منظور از آن این است که آن چه امروز شاهد آن هستیم یعنی زندگی سرشار از آرامش و امنیت، به دلیل اسلام خواهی و ولایی بودن پدران و نسل بزرگترهای ما بوده است كه موجب شد انقلاب اسلامی در این كشور محقق شود. اگر اسلام‌خواهی و ولایی بودن آنها نبود و به گفته امام (ره) گوش نمی‌سپردند، انقلاب و اثرات خیر آن در جهان پا به عرصه وجود نمی‌گذاشت.

او با اشاره به دو نگاه که نسبت به عالم خلقت وجود دارد، بیان کرد: یک نگاه انسان را مخلوق خدا می داند و می گوید من بعد از خلقم در دنیا رها نیستم و در این مخلوق بودن باید طبق مسیر کمالی که مقرر شده حرکت کنم. نگاه دیگر انسان را از عالم وحی جدا پنداشته و معتقد است که انسان باید جهان خود را خودش بسازد و ارتباطی با عالم بالا ندارد، یعنی خدا او را خلق کرده و سپس رها کرده است. اگر بینش موحدانه باشد که طبق فرموده پیامبر(ص) شرک بدتر از قتل است و باید طبق بینش و رفتار موحدانه پیامبر عمل کند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی بینش موحدانه را مهمترین وجه جداکننده ما از جهان معاصر با تفکرات لیبراسیم و اومانیسم دانست و گفت: این تفکرات از یک سو به تفکرات داعش و تکفیری ها، از سوی دیگر به انسان هرزه در هر سوی جهان و همچنین منفعت جویانی وابسته است که انسان را به شکل نو به بردگی می گیرند و با این نگاه داعش را بوجود می آورند و می خواهد با دروغ و نیرنگ دنیا را اداره کند.

او در ادامه تأکید کرد: من معتقدم که ما باید راه خودمان را برویم؛ اول موحدانه زندگی کنیم و به خدا معتقد باشیم چرا که او عالم و بیناست و هیچ چیز حتی در اعماق اقیانوس ها از علم خدا پنهان نیست و این بینش به ما می گوید که اگر به خدا متصل شدی، شرافت و منزلت پیدا می کنی و اگر این بینش را رعایت نکنی، لاابالی گری و کفر و شرک را وارد زندگی خود می کنی و بایستی این دو بینش را در جهان امروز جدی بگیریم.

حجت الاسلام خاموشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ویژگی‌های خانواده نورانی گفت: خانواده نورانی خانواده خدامحور است که معاد را باور دارد و می داند که اگر معصیت کند وارد جهنم می شود و اگر اطاعت امر خداوند کند مستحق بهشت خواهد شد.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی درباره رسیدن به فیض شهادت و رابطه آن با ذکر خدا گفت: اگر در جریان عملیاتی در دوران دفاع مقدس، رزمنده‌ای به فیض شهادت نمی‌رسید، دلیل آن را غفلتی هر چند كوتاه از ذكر خدا تلقی می کرد و به وفور شاهد بودیم كه در دوران دفاع مقدس رزمنده هایی فارغ از از آن چه در اطرافشان رخ می داد، در حال نماز و ذکر خدا دائما طلب فیض شهادت می کردند.

او با اشاره به سوره انسان در قرآن کریم سه ویژگی را برای مومن برشمرد و گفت: انسان مومن نیاز به سه ویژگی دارد وعظ از درون، قبول نصیحت و ایمان به خدا.

حجت الاسلام خاموشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه خانواده در زندگی ایرانی و اسلامی یادآور شد: ایران و ایرانی به خانواده شناخته می شود و برخی که از تشکیل خانواده سر باز می زنند بدانند این موضوع در فرهنگ ایرانی اسلامی ما پسندیده نیست.

وی افزود: خانواده کانون رشد و تکامل یافتگی است و امیدوارم این بینش که در حال ریشه گرفتن در جامعه است، مسیر آن به سمت و سوی خانواده دار شدن سوق پیدا کند چرا که آینده جامعه و انقلاب ما را همین افرادی که درون خانواده تربیت یافته اند، شکل می دهند.

او در خاتمه با اشاره به آیات سوره «انسان» در قرآن کریم گفت: در این آیه به مدل و الگوی پیشرفته برای خانواده اشاره شده است که می توان با مراجعه به این سوره به الگوی خانواده اسلامی رسید.

تقدیر از 4 هنرمند فعال در حوزه سبک زندگی و خانواده ایرانی و اسلامی

بخش دیگر این مراسم اهدای لوح تقدیر به چهار هنرمند در حوزه نقاشی، فیلمسازی، ادبیات و عکاسی بود که آثاری را با محوریت سبک زندگی و خانواده ایرانی و اسلامی خلق کرده اند.

کاظم چلیپا هنرمند نقاش، رضا میرکریمی فیلمساز، منیژه آرمین در حوزه ادبیات و رئوف محسنی عکاس چهار هنرمندی بودند که با حضور رییس سازمان تبلیغات اسلامی و رییس حوزه هنری از آنها تجلیل شد.

تقدیر از سازندگان آلبوم «مسیحا»

در ادامه نیز از عوامل ساخت آلبوم موسیقی «مسیحا» با صدای حسام الدین سراج تقدیر شد.

حسام الدین سراج پیش از دریافت لوح تقدیر خود گفت: خدا را شکر می کنم که با همه عصیانگری و روسیاهی توفیق داشتم که در بخشی از اثر «مسیحا» شرکت داشته باشم و بر خودم لازم می دانم از همه کسانی که زحمت کشیدند از جمله آقایان رضا مهدوی، خانی، برزیده و خانم ژاله صادقیان تشکر کنم.

او با اشاره به آلبوم موسیقی «مسیحا» یادآور شد: این اثر ستون فقراتی دارد که یک داستان تاریخی است و بر اساس این داستان تصانیف و ترانه های بی کلام و باکلام شکل می گیرد و بعد 2 سی دی 55 دقیقه ای از آن استخراج می شود که تقدیم به الگوی آفرینش است و انشاءالله که نظر عنایتشان نسبت به ما هم باشد.

مهدوی مدیر اسبق مرکز موسیقی حوزه هنری نیز که انتشار این آلبوم در دوران مدیریت او انجام شده است در سخنانی گفت: ما که لحن موسیقی پروردگار را نمی توانیم درک کنیم، رموز قرآن را درنمی یابیم و از رموز خلقت چیزی نمی فهمیم اما با این وجود برخی موسیقی ها لحن شان آمیخته با اشعار و مفاهیمی است که نیازمند درست تشخیص دادن راه است و حسام الدین سراج از جمله خانواده هایی است که هم به لحاظ شخصیتی و هم از نظر سطح دانش این نوع موسیقی را آموخته و ادامه داده است.

مهدوی از حسام الدین سراج به عنوان یکی از کسانی یاد کرد که در خلق آثاری در جهت حقیقت باطنی حوزه هنری که الگوسازی، بدیع آفرینی و تکثیر مناسب برای استفاده مخاطب است، حرکت کرده و آثاری را در زمینه هنر معنوی با توجه به کرامت انسانی آفریده که از آن جمله می توان به اثر «عاشورا» با صدای او اشاره کرد.

وی افزود: امروز در آشفته بازار موسیقی شاهد انواع موسیقی هایی هستیم که با فرهنگ ما تجانس ندارد و برخی خوانندگان جوان ما نیز برای جذب مخاطب این عرصه را تجربه می کنند. اگر سراج بخواهد از دیگر انواع موسیقی نیز بهره ببرد و این تجربه را داشته باشد به طوری که همگان او را نقد کنند، سراج باز هم کسی است که خاطره نینوا، گلبرگ سرخ لاله ها و اثر ماندگار بانگ چاوشی و موسی جلودار است را از او به یاد داریم.

او با بیان این که آلبوم «مسیحا» را می توان به خانواده های اصیل ایرانی و اسلامی توصیه کرد، ابراز امیدواری کرد که اثر «مسیحا» در جلسه مستقلی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

مهدوی در خاتمه با اشاره به مشکلات تولید این اثر از موضوع توزیع مناسب آن به عنوان مشکل مهم دیگری یاد کرد و یادآور شد: با وجود بیش از 300 فروشگاه برای عرضه این اثر، توزیع آن کافی نبوده است و باید که رسانه هایی چون صدا و سیما و سایر نهادها در این راستا از چنین آثاری حمایت کنند تا چون آلبوم «وداع» مظلوم واقع نشود و بتوان به صورت فرامرزی به آن پرداخت و در تمام جهان اسلام آن را عرضه کرد.

تجلیل از فرزندان «دختر شینا»

پخش پایانی این مراسم به تجلیل از خانواده شهید ستار ابراهیمی و قدم خیر محمدی کنعان اختصاص داشت که از سوی چهارمین جشنواره عصر سوره به عنوان الگوی خانواده ایرانی و اسلامی معرفی و تقدیر شدند.

ابتدا تصاویری از شهید ستار ابراهیمی به همراه فیلم مستندی از چگونگی شکل گرفتن کتاب «دختر شینا» نوشته بهناز ضرابی زاده بر اساس خاطرات قدم خیر محمدی کنعان از همسر شهیدش ستار ابراهیمی به نمایش درآمد و پس از آن با اهدای لوح تقدیر از چهار فرزند این خانواده که در مراسم حضور داشتند، تقدیر شد که این لوح های تقدیر را یامورا بابایی مادر ژاپنی الاصل شهید بابایی به این خانواده اهدا کرد.

در ادامه معصومه ابراهیمی یکی از فرزندان شهید ستار ابراهیمی نوشته ای را برای حاضران خواند.

او در بخشی از سخنانش در این نوشته گفت: آن چه این جا بر ما عنوان شد شایسته و بایسته پدر و مادرمان است و بس و افسوس که این جا قدم خیر در جمع ما نیست که این هدیه جان روشن ایشان گردد تا گوشه ای از جدایی های او جبران گردد.

وی ادامه داد: آن گونه که مقام معظم رهبری خردورزی و اخلاق را مایه اصلی فرهنگ صحیح در اسلام می داند قدم خیرها و حاج ستارها ایمان و اخلاق را سرمایه ای در زندگی قرار دادند تا حاج ستار و دختر شینا شوند. کسانی که خوب بندگی کنند، خوب زندگی می کنند.

او در ادامه بیان کرد: مواظب باشیم تا قلب و چشم و ذهنمان آلوده نشود، همواره جسم و خیال و لباسمان را پاک نگاه داریم تا خود را از افسوس و فریاد و نفرین دور نگاه داریم.

دختر این شهید در بخش پایانی سخنانش ابراز امیدواری کرد که پاسدار واقعی ارزش ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و الگوی شایسته ای برای ایران اسلامی باشیم.

پایان بخش این مراسم اجرای گروه موسیقی «راز و نیاز» به سرپرستی سالار عقیلی و با صدای این خواننده جوان کشورمان بود.