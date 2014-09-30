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۸ مهر ۱۳۹۳، ۸:۵۹

رضایی بابادی:

مدیران کرمانشاه توجه جدی به پدافند غیرعامل داشته باشند

مدیران کرمانشاه توجه جدی به پدافند غیرعامل داشته باشند

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه بر توجه مدیران در اقداماتشان به بحث پدافند غیرعامل تاکید کرد و گفت: در پدافند غیرعامل نباید از نقش مردم غافل شد و اجرای آن همراه با آموزش و فرهنگسازی امنیت و آرامش مردم را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی شامگاه دوشنبه در کارگروه پدافند غیرعامل که در حوزه استاندار استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: پدافند غیرعامل یک مقوله قابل توجه است که باید در تمامی اقدامات خصوصا اقدامات عمرانی به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: در این بحث نقش مردم نقش بسزایی است و نباید از آن غافل شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از سال 90 در بحث پدافند غیرعامل مطالعاتی در استان کرمانشاه صورت گرفته است گفت: در ادامه آن نیز به صورت مرتب این بحث در حال پیگیری است تا در این زمینه شاهد کم و کاستی‌هایی نباشیم.

وی بر توجه ویژه مدیران به بحث پدافند غیرعامل در اقداماتشان، خصوصا در حوزه عمرانی تاکید کرد و گفت: ایمن‌سازی زیرساخت‌های مهم و  پایدارسازی زیرساخت‌های حساس استان در برابر انواع تهدیدها یک الزام است.

رضایی بابادی، فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل را نیز یک ضرورت برشمرد و گفت: پدافند غیرعامل از الزامات زندگی امروزی است و اجرای آن  امنیت و آرامش مردم را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 2380564

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