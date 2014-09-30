مدیران کرمانشاه توجه جدی به پدافند غیرعامل داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی بابادی شامگاه دوشنبه در کارگروه پدافند غیرعامل که در حوزه استاندار استانداری کرمانشاه برگزار شد گفت: پدافند غیرعامل یک مقوله قابل توجه است که باید در تمامی اقدامات خصوصا اقدامات عمرانی به آن توجه ویژه شود.

وی افزود: در این بحث نقش مردم نقش بسزایی است و نباید از آن غافل شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه از سال 90 در بحث پدافند غیرعامل مطالعاتی در استان کرمانشاه صورت گرفته است گفت: در ادامه آن نیز به صورت مرتب این بحث در حال پیگیری است تا در این زمینه شاهد کم و کاستی‌هایی نباشیم.

وی بر توجه ویژه مدیران به بحث پدافند غیرعامل در اقداماتشان، خصوصا در حوزه عمرانی تاکید کرد و گفت: ایمن‌سازی زیرساخت‌های مهم و پایدارسازی زیرساخت‌های حساس استان در برابر انواع تهدیدها یک الزام است.

رضایی بابادی، فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیرعامل را نیز یک ضرورت برشمرد و گفت: پدافند غیرعامل از الزامات زندگی امروزی است و اجرای آن امنیت و آرامش مردم را به دنبال خواهد داشت.