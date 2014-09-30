توجه ویژه به حوزه ادبیات دفاع مقدس صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی در خصوص کتاب"من زنده ام" در زنجان افزود: باید خاطرات و مطالب حوزه دفاع مقدس در یک بستر مناسب به نسل جوان منتقل شود.

وی در ادامه در خصوص کتاب"من زنده ام" گفت: انگیزه ام از نوشتن این کتاب که نگارش آن 4 ماه به طول انجامید اجرای دستور مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم یادآوری و بیان خاطرات دوران دفاع مقدس توسط آزادگان و رزمندگان آن دوران بوده است.

آباد خاطر نشان کرد: برای حفظ یاد و خاطره آن زمان و برای جلوگیری تحریف و کوچک جلوه دادن آن خاطرات توسط دشمنان برخود لازم دانستم تا قدمی در این راه برداشته و خاطرات خود را مکتوب کنم.

بانوی آزاده جانباز دوران دفاع مقدس در اشاره به آنکه جنگ ایران و عراق با تمام جنگ ها فرق داشت و بدون هیچ قاعده ای آغاز شده بود خاطر نشان کرد: این جنگ از شهر و در فصل درس و مدرسه آغاز شد و اولین جاهایی که هدف توپ و گلوله قرار گرفتند مدرسه و آموزش و پرورش بود که همه اینها سندی بر مظلومیت ما در جنگ است.

آباد با اشاره به لزوم همبستگی و وحدت مردم ابراز کرد: زمانی در کشوری جنگ آغاز می شود که دشمن بین مردم آن خودخواهی و تفرقه ببیند و در این زمان است که به مردم آن رحم نمی کند و به همین دلیل غرب دائما اخبار کشور را دنبال می کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در هنگام نگارش این کتاب فکر نمی کرد استقبالی چنین گسترده از کتاب شود اظهار داشت: این کتاب تنها از روی تکلیف نوشته شده تا دلاوری های آن دوران فراموش نشود و نگویند که در توصیف آن دوران بزرگ نمایی می شود.

نویسنده کتاب من زنده ام در اشاره به نام کتاب خود عنوان کرد: از آغاز جنگ طبق قراری که با برادرم داشتم هر وقت به خانه می آمدم برگه ای که در آن نوشته بودم من زنده ام در خانه می گذاشتم تا بدانند من زنده هستم ولی بعد از مدتی وقتی به خانه رفتم در زیر آتش بمباران چیزی از خانمان نمانده بود.

خاطرات هشت سال دفاع مقدس این بار در کتابی با عنوان من زنده ام به قلم معصومه آباد به رشته تحریر درآمد.