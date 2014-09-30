به گزارش خبرنگار مهر، نادرپرور در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا در پاسخ به درخواست مدیرکل شیلات استان کرمانشاه برای صدور مجوز ریزش ماهی در سفیدبرگ جوانرود، این مجوز داده شده است یا نه گفت: تا زمانی که از ورود آلودگی فاضلاب به رودخانه روستای سفیدبرگ جلوگیری نشود، امکان شیوع بیمارها در ماهیان پرورشی وجود دارد و مجوز رهاسازی بچه‌ ماهی در این منطقه داده نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به آلودگی رودخانه روستای سفیدبرگ شهرستان جوانرود، کمیته‌ای متشکل از دامپزشکی، محیط زیست، مرکز بهداشت، آب و فاضلاب روستایی، امور روستایی، امور اقتصادی، اداره‌کل بودجه، اداره‌کل بحران، شیلات، سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری جوانرود و تعدادی دیگری از ادارات استان به صورت مستمر در حال پیگیری موضوع هستند و تا این لحظه به نتایج خوبی هم رسیده‌اند.

پرور تصریح کرد: امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم مشکل آلودگی آب رودخانه را با احداث پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب مرتفع کنیم.

وی تاکید کرد: تا زمانی که آلودگی این رودخانه مرتفع نشود، مجوزی برای رهاسازی بچه ماهی داده نمی‌شود.

لازم به ذکر است، از مدتی پیش که بحث آلودگی آب این رودخانه مطرح شده است، به دستور دامپزشکی استان تولید و فروش ماهی این مجتمع ممنوع شده و کار بررسی و تصفیه آب آن در حال پیگیری است.

شهبازی، مدیرکل شیلات استان کرمانشاه اخیرا از دامپزشکی استان خواسته بود که با توجه به فصل ریزش ماهی، این سازمان اجازه ریزش ماهی در منطقه را بدهد تا در صورت تامین اعتبار ظرف 45 روز آینده مشکل فاضلاب آن هم رفع شود.

هم‌چنین شهبازی از تولید سالیانه 300 تن ماهی در این مجتمع خبرداد ه بود و اعلام کرده بود که ماهی تولیدی در این مجتمع خود نوعی برند برای جذب گردشگر بوده و چنانچه این مشکل به زودی حل نشود بر بحث قطبیت گردشگری این منطقه تاثیر منفی خواهد داشت.