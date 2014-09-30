عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

-ارتش آمریکا اعلام کرد که جنگنده های این کشور حدود 4100 عملیات شناسایی را از دوم اوت سال جاری تا کنون انجام داده اند.

-سودان و اتیوپی بر وجود امنیت در مرزهای مشترک خود تاکید کردند.

-آغاز مذاکرات صلح در لیبی با استقبال بین المللی مواجه شد.

-منابع عربی از رزمایش دریایی مشترک پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و الجزایر در دریای مدیترانه خبر دادند.

-"سلمان بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان دوشنبه شب با "جوزف وستفول" سفیر آمریکا در ریاض دیدار و درخصوص روابط دوجانبه میان واشنگتن و ریاض با وی گفتگو کرد.

-یونسکو اعلام کرد که داعش اماکن تاریخی در عراق را تخریب کرده و آثا باستانی این کشور را به فروش رسانده است.

-وزارت خارجه روسیه از شهروندان این کشور خواست که از سفر به یمن خودداری کنند.

-"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اظهاراتی "خالد مشعل" رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین( حماس) را همطراز با "ابوبکر البغدادی" سرکرده گروه ترریستی داعش دانست.

- سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) اعلام کرد که از هر چهار شهروند یمنی یک نفر از سوء تغذیه رنج می برد.

-گروه مسلح موسوم به فجر لیبی مذاکره با اعضای پارلمان منتخب این کشور را نپذیرفت.

-وزیر دفاع آلمان بودجه اختصاص یافته به ارتش این کشور را بسیار ناچیز و نامناسب توصیف کرد.

-منابع سوری از وقوع یک انفجار شدید در خط گاز اصلی دمشق و قطع برق در مناطق مختلف سوریه خبر دادند.