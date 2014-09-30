1.360 میلیارد تومان برای ساماندهی گلزار شهدا خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، وجه‌الله خدمتگزار دوشنبه شب دردیدار ایثارگران خراسان جنوبی با حجه‌الاسلام و المسلمین شهیدی، رئیس بنیاد شهید کشور اظهارکرد: مردم خراسان جنوبی مردمی با فرهنگ، متدین و دارای روحیه ی ایثار و فداکاری هستند.

استاندار خراسان جنوبی افزود: خانواده شهداء و جانبازان بهترین افرادی هستند که عزیزترین سرمایه خود را در مسیری که امام راحل ترسیم کرد تقدیم انقلاب کردند.

وی با بیان اینکه خانواده شهداء و جانبازان هم اکنون نیز در مسیر انقلاب جانفشانی می‌کنند، بیان کرد: خدمت به این مردم ارزشمند مایه افتخار ما است.

خدمتگزار تصریح کرد: ما از آزادگان و جانبازان درس ایستادگی، مقاومت، ایثار و فداکاری آموخته ایم که اگر امروز به عنوان یک کشور مقتدر در سطح جهان مطرح هستیم به این عامل به برکت خون پاک و مطهر شهداء است.

وی ادامه داد: ایستادگی جانبازان و شهداء در هشت سال دفاع مقدس باعث شده که امروز هیچ معادله سیاسی بدون حضور جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا حل نشود.

وی خدمت به خانواده شهداء را وظیفه اصلی مسئولین دانست و تصریح کرد: باید دولتمردان در حل مشکلات خانواده شهداء توجه ویژه ای داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: امروز ایثارگران ما خواسته ای جز اعتلاء و پیشرفت ایران اسلامی ندارند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در دفاع مقدس حضور چشمگیری داشته است، افزود: این استان فرهنگی هزار و 800 شهید، 233 آزاده و چهار هزار جانباز تقدیم انقلاب کرده است.

اختصاص 700 میلیون تومان برای تکمیل مجتمع فرهنگی و ورزشی ایثار

وی با اشاره به اینکه ایثارگران ما در بدترین شرایط از انقلاب حراست کردند، بیان کرد:باید تلاش کنیم فرهنگ استقامت و ایثارگری به نسل جوان جامعه منتقل شود.

خدمتگزار به مسئولین دستگاه‌های اجرایی متذکر شد: مسئولین دستگاه‌های اجرایی متناسب با وسع و در حد مقدورات به خانواده شهداء و جانبازان خدمت کنند و با بهترین گفتمان مشکلات این بزرگوران را پیگیری کنند.

وی به احداث مجتمع فرهنگی و ورزشی ایثاراشاره کرد و افزود: برای اتمام این پروژه یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است که از این میزان 700 میلیون تومان را استانداری تعهد می‌کند و مابقی از محل اعتبارات ملی پیگیری شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در زمینه ساماندهی گلزار شهداء در خراسان جنوبی اقدامات مناسبی انجام شده است، افزود: در سال جاری یک میلیارد و 360 میلیون تومان اعتبارات برای ساماندهی گلزار شهداء خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در استان 457 گلزار شهداء داریم که بخش اعظم آن ساماندهی و 57 گلزار باقی مانده است.

خدمتگزار به قانون توسعه ششم اشاره کردو افزود: برنامه ریزی های این قانون در حال تدوین است که باید دولت در این قانون توجه ویژه ای به خانواده های شهداء داشته باشد.