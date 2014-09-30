آغاز ثبت نام دکتری پژوهش محور آزاد از ساعت 16امروز/ جزئیات پذیرش در رشته محلهای جدید ارشد و دکتری

مجتبی علوی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: فرایند ثبت نام در پذیرش دکتری پژوهش محور دانشگاه آزاد از عصر امروز سه شنبه 8 مهرماه در سامانه های معاونت سنجش و پذیرش به نشانی اینترنتی www.azmoon.org و www.azmoon.net آغاز می شود و به مدت دو هفته ادامه دارد.

وی همچنین درباره سومین دوره ثبت نام برای انتخاب محلهای جدید در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، اظهار داشت: بر اساس مجوزهایی که دانشگاه آزاد در حال دریافت است، داوطلبانی که در آزمونهای سال جاری شرکت کرده باشند می توانند بار دیگر محلهای جدید را انتخاب کنند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با بیان اینکه داوطلبان صرفاً از مجموعه رشته امتحانی خود می توانند در این دوره از ثبت نام شرکت کنند، گفت: تا فردا مجوز محلهای جدید برای این دو مقطع تکمیل می شود و به منظور افزایش شانس پذیرش داوطلبان، ثبت نام از شنبه 12 مهرماه آغاز می شود.

علوی فاضل یادآوری کرد که هزینه ثبت نام برای انتخاب این رشته محلها همانند دوره گذشته است و افزایش نیافت.

به گفته وی، علاوه بر انتخاب محلهای جدید، برای رشته محلهایی که ظرفیت خالی اعلام شود، در آینده تکمیل ظرفیت در نظر گرفته خواهد شد.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره زمان اعلام نتایج مصاحبه های برخی رشته های کارشناسی ارشد از جمله کارگردانی تئاتر، اظهار داشت: نتایج نهایی پذیرش داوطلبانی که دعوت به مصاحبه شده بودند اوائل هفته آینده اعلام می شود.