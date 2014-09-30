اجرای قانون تجمیع بیمه‌ ها همچنان بلاتکلیف است/ ضرورت های احداث طرح دهکده سلامت در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت موضوع تجمیع بیمه ها و همچنین مسائل مهم دیگر کشور و استان گیلان طی گفتگوی امروز با حضور " حسن تامینی " یکی از سه نماینده مردم شهرستان رشت و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی موارد مزبور مورد بررسی قرار می گیرد، آن چه می خوانید حاصل این گفتگو است.

مهر - رهبر معظم انقلاب اسلامی در اردیبهشت ماه امسال سیاست های کلی جمعیت را ابلاغ فرمودند برای تحقق و عملیاتی شدن این سیاست ها باید اقداماتی همچون رفع موانع ازدواج، ترویج فرهنگ تشکیل خانواده، تعیین تسهیلات برای مادران و غیره انجام شود آقای تامینی بفرمائید قانون گزاران کشور بعد از چهار ماه از ابلاغ این سیاست ها چه کرده اند؟

تامینی - جمعیت یکی از مهمترین مولفه های اقتدار هر کشور است و باید مسئولان به این مهم توجهی جدی داشته باشند.

ایجاد شرایط ازدواج آسان برای جوانان، افزایش ازدواج و رشد جمعیت امری ضروری است. خانواده ها باید با حمایت و برنامه ریزی ازدواج آسان را در جامعه توسعه دهند.

کاهش جمعیت جوان و فعال و آمار بالای جمعیت سالخورده برای کشور زنگ خطر است، کاهش نرخ رشد جمعیت صدمات زیادی به کشور وارد می کند.

تحقق سیاست افزایش جمعیت در کشور نیازمند کار فرهنگی برنامه ریزی شده همراه با مشارکت همه مسئولان و افراد اثر گذار در امور فرهنگی - اجتماعی است.

در راستای تحقق سیاست های افزایش جمعیت باید برنامه ریزی دقیق، فرهنگ سازی، ورود رسانه های ملی، علما دین و دیگر عناصر موثر در این زمینه فعال شوند.

ایجاد شرایط کار و امید ( امیدبخشی )، اشتغال زایی، پیشگیری از افزایش سن ازدواج در فرزندان، کاهش تورم در جامعه و رفع دغدغه های جوانان، ارتقا سطح زندگی (رفاه اجتماعی ) و آموزش جوانان برای پایداری زندگی از مهمترین دغدغه های ازدواج جوانان و فرزندآوری است از اینرو می طلبد تامین نسبی این دغدغه ها در جامعه به درستی فراهم شود.

مهر – آقای تامینی در خصوص اجرای قانون تجمیع بیمه ها در کشور بیشتر توضیح می فرمائید؟

تامینی - تجمیع بیمه ها دغدغه خیلی از مردم است، تجمیع بیمه ها بصورت قانون در آمده از اینرو ادغام بیمه ها در کشور یک ضرورت است.

همزمان با طرح تحول نظام سلامت قانون تجمیع بیمه ها هم باید اجرا شود، اجرای طرح تجمیع بیمه ها نیازمند اعتبار لازم است تلاش می شود اعتبار این طرح در قانون بودجه سال 1394 گنجانده شود.

خوشبختانه امسال مجلس شورای اسلامی برای بیمه سلامت اعتبار خوبی اختصاص داده است.

مهر - چند سال از قانون تجمیع بیمه ها در کشور می گذرد؟

تامینی- این قانون از شش تا هفت سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است اما تاکنون از سوی دولت عملیاتی نشده است بنابراین می طلبد این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود.

با تجمیع بیمه ها ارائه خدمات درمانی بهتر و عدالت برای همگان اجرا خواهد شد. داشتن بیمه قوی و کارآمد یک ضرورت انکار ناپذیر در کشور است.

مهر- اگرچه اجرای طرح تحول سلامت در کشور باعث کاهش دغدغه های بیماران شده است آقای تامینی در کنار اجرای این طرح بزرگ حضور و مشارکت قوی بخش خصوصی می تواند خیلی به ارتقای سلامت جامعه کمک کند. در این زمینه باید اذعان کرد که احداث طرح دهکده سلامت در شهرستان رشت با اعتبارات محدود دولتی نمی توان شاهد بهره برداری این طرح در مدت زمات کوتاه بود بنابراین برای رفع موانع احداث این دهکده سلامت باید بخش خصوصی حضور پیدا کند در این خصوص دو نماینده ای که از گیلان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستند تاکنون چه اقداماتی انجام داده اند؟

تامینی – دهکده سلامت در اغلب شهرهای کشورهای دنیا ایجاد شده است بنابراین می طلبد مسئولان به این مهم در استان توجهی ویژه داشته باشد.

ایجاد دهکده سلامت در استان به توسعه گردشگری کمک می‌کند، توریسم درمانی در بسیاری از کشورها نقش مهمی در ارز آوری دارد.

گردشگری درمانی و بهداشتی امروزه از رو به رشدترین بخش های صنعت گردشگری جهان است که باعث شده سازمان های دست اندرکار و کشورهای علاقمند به توسعه گردشگری توجه خود را به این بخش از صنعت توریسم جلب و برای این مهم برنامه ریزی کنند.

توریسم سلامت که هدف آن پیشگیری از بیماری و یا بازیابی سلامت است گردشگر را ترغیب می کند تا برای استفاده از اماکن طبیعی (چشمه های آب گرم، لجن زارهای دارای خاصیت درمانی، مناطق آفتابگیر و...) و غیر طبیعی (بیمارستان های تخصصی) به شهر یا کشوری دیگر مسافرت کند.

از مهمترین کارکرد های توریسم سلامت می توان به اشتغالزایی و رشد کیفی در بخش سلامت، توسعه اقتصادی و ارز آوری به خصوص در صنعت بیمه اشاره کرد.

موقعیت بسیار خوب جغرافیایی گیلان در منطقه و نزدیکی این استان با کشورهای آسیای میانه همراه با داشتن پتانسیل های بالای طبیعی، بهداشتی و درمانی و غیره باعث شده که در صورت سیاستگذاری کارآمد و صحیح در زمینه توریسم سلامت و توریسم درمانی در این استان، بازخورد مناسبی بوجود آید.

در طول سال های گذشته استان گیلان از جهت شاخص های زیر پیشرفت قابل قبولی کرده است که این پیشرفت ها خود می تواند در جذب توریست سلامت و درمانی مؤثر و مفید باشد.

از جمله این شاخص ها می توان به افزایش شاخص امید به زندگی در استان، افزایش تعداد بیمارستان های تحت پوشش اعم از دولتی و خصوصی، راه‌اندازی و افزایش بخش‌های آی سی یو، سی سی یو، سی تی اسکن، ام آر آی، مراکز بهداشتی درمانی، خانه‌ های بهداشت، آزمایشگاه‌ ها، داروخانه‌ ها، مراکز اورژانس و دستگاه های رادیولوژی اشاره کرد که این دستاورد مهم در پرتو و نحوه ارائه خدمات بهداشتی درمانی، پیشرفت‌ها و توسعه امکانات و زیرساخت‌ های پزشکی و درمانی و بهداشتی و نیروهای متخصص و کارشناسان توانمند در استان گیلان حاصل شده است.

مراکز آموزشی درمانی در گیلان در زمینه‌ های مختلف جراحی‌ های قلب باز، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی، نازایی، لاپراسکوپی، جراحی‌های مغز و اعصاب، جراحی‌ های سرطان و شیمی درمانی، رادیوتراپی، رشته‌ های فوق تخصصی داخلی، اطفال و غیره خدمات قابل توجهی در استان و کشورهای همجوار ارائه می دهند.

مهر- چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی همزمان با سراسر کشور در استان گیلان آغاز شده است سرشماری که گفته می شود زمینه ساز برنامه ریزی های توسعه کشاورزی استان هم می تواند باشد. به اعتقاد برخی صاحبنظران برای افزایش درآمدهای شهرستان رشت از بخش کشاورزی ایجاد پایانه کشاورزی در منطقه آزاد انزلی ضروری است حضرتعالی در این خصوص چه ارزیابی دارید؟

تامینی - ایجاد پایانه کشاورزی در منطقه آزاد انزلی یک فرصت خوبی برای شهرستان رشت است، برای توسعه و رونق بخش کشاورزی باید برنامه ریزی اساسی به ویژه جلوی واردات بی برنامه محصولات اساسی همچون برنج به کشور باید گرفته شود.

طبيعت استان گيلان با اقليم معتدل، خاك هاي حاصلخيز آبرفتي، رودخانه هاي فراوان و پرآب،جنگل هاي انبوه و وسيع و مراتع طبيعي زمينه مساعدي را براي فعاليت هاي كشاورزي و صنايع تبديلي فراهم کرده است بطوري كه اين استا ن در توليد و صدور كالاهایی همچون برنج، توتون، چاي، پيله ابريشم، بادام زميني، زيتون، مركبات، گردو و فندق، دانه هاي روغني، گل و گياه زينتي، عسل، ماهي و خاويار، منسوجات، نئوپان، كاغذ، رنگ، چسب و غیره به ساير استان ها و حتي كشورهاي خارجي مزيت نسبي دارد.

مهر- هرساله تعداد زیادی از جوانان این استان برای پیدا کردن شغل و درآمد به شهرهای دیگر مهاجرت می کنند این در حالیکه اگر سطح رفاه روستائیان افزایش و تعادلی بین شهر و روستا ایجاد شود روند مهاجرت کاهش پیدا می کند به نظر می رسد اگر صنایع روستایی در جامعه تقویت شود گامی موثر در کاهش روند مهاجرت خواهیم داشت در این زمینه چقدر نمایندگان استان دغدغه دارند؟

تامینی - در خصوص این موضوع بصورت تشکیلاتی و منسجم گام های اساسی برداشته نشده است اما به شکل موردی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اقداماتی انجام شده است.

گیلان قطب کشاورزی کشور است و توسعه صنایع روستایی در این زمینه بسیار رهگشا خوادهد بود.

صنايع کشاورزي با توجه به آثار مستقيم و غير مستقيمي که در بخش کشاورزي بر جاي مي گذارد در شکوفايي استان گیلان نقش بسزايي دارند و شناخت نقاط قوت، فرصت ها و نيز مشکلات و تنگناهاي این مهم مي تواند کشور و استان را به چشم اندازهايي روشن تر در بخش کشاورزي و صنايع وابسته به آن رهنمون سازد.

مهر- اتمام مطالعه و اجرای قطار شهری رشت یکی از مصوبات سال 1389 است گفته می شود این طرح ردیف اعتباری دارد اما طرح مزبور به دلیل نداشتن مجوز 215 که باید از سوی شورایعالی حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گرفته شود همچنان متوقف است حضرتعالی در این زمینه چه اقداماتی تاکنون انجام داده اید؟

تامینی- در زمینه توقف اجرای قطاری شهری رشت وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند.

تسریع در اجرای این پروژه نیازمند عزم همگانی است چراکه شهروندان رشتی از معضل ترافیک به شدت رنج می برند.