مدیر روابط عمومی تماشاخانه ایرانشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی رئیس تماشاخانه ایرانشهر با صدور حکمی روح اله زندی فرد را به عنوان مدیر روابط عمومی این مجموعه منصوب کرد.



متن حکم یاد شده به این شرح است:

جناب آقای روح اله زندی فرد؛ نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه رسانه و ارتباطات عمومی، به موجب این حکم به سمت مدیر روابط عمومی تماشاخانه ایران شهر منصوب می شوید.

از جنابعالی انتظار دارم با استفاده از توان و ظرفیت مجموعه و تعامل سازنده با سایر واحدها نسبت به سامان دهی روابط عمومی، ارتباط قوی تر با خبرنگاران محترم و تسهیل حضور خبرنگاران در تماشاخانه، انعکاس شایسته اخبار و گزارش های تماشاخانه، پیگیری جدی در جهت راه اندازی سایت تماشاخانه، جذب حمایت های مالی و معنوی، تبلیغات شایسته برنامه های تماشاخانه و ارتقای سطح کیفی امور در روابط عمومی اهتمام لازم را معمول فرمایید.