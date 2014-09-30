شرکت آبفای سیستان و بلوچستان ناخدا ندارد/ ترافیک سنگین انتصابات

به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن دولت یازدهم مدیران بسیاری در سیستان و بلوچستان از جمله محیط زیست، دانشگاه‌های علوم پزشکی زابل و زاهدان، تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف، معاونان استاندار، انتقال خون، گمرک، میراث فرهنگی، آموزش و پرورش، اداره کل اطلاعات، حمل و نقل و پایانه‌ها، شیلات، اداره کل کار و شرکت عمران رامشار و برخی بانک‌ها تغییر یافتند که مدیر اب و فاضلاب سیستان و بلوچستان نیز از این قاعده مستثنی نماند اما بر خلاف سایر مدیران ارتقای شغل یافت و به سمت فرماندار کاشان منصوب شد.

با هجرت ابوالفضل صدرائیه از شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری و انتصاب وی به‌عنوان فرماندار کاشان شرکت آب و فاضلاب استان تاکنون بدون مدیر مانده است و کشمکش‌های سیاسی در بین جناح‌های قدرت این شرکت را با وجود گذشت 130 روز همچنان بلاتکلیف باقی گذاشته است.

فرماندار شهر کاشان که بیش از 4 ماه است سرپرستی شرکت آبفای سیستان و بلوچستان را نیز در دست دارد به دلیل گرفتاری‌های روزمره و اداری در طی دو ماه گذشته تنها یک روز موفق به سرکشی از شرکت آبفای سیستان و بلوچستان شده و این شرکت همچنان چشم انتظار اقای فرماندار و یا انتصاب مدیر جدید برای برون رفت از مشکلات خود است.

تخلف آشکار

از آنجا که قانونگذار احراز دو پست را به صورت همزمان تنها تا مدت چهارماه قانونی دانسته است و پس از گذشت این زمان آن را تخلفی آشکار و قابل رسیدگی در هیئت تخلفات کشورمی داند اما مسئولیت و زمان انتصاب مدیر آبفای سیستان و بلوچستان پا را از این زمان نیز فراتر گذاشته است.

در ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است: در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول یا مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است.

قانونگذار بر حسب ضرورت احراز دو پست همزمان را تنها تا مدت چهارماه قانونی دانسته است و لذا پس از اتمام این زمان در صورت احزار دو پست توسط یک مسئول علاوه بر تخلف آشکار در هیئت رسیدگی بر تخلفات قابل طرح است.

در این تبصره قانونی آمده است: عدم رعایت ماده فوق الذکر توسط هریک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادر کننده حکم تخلف محسوب شده و در هیئت رسیدگی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

حال بسیاری از کارکنان و شهروندان زاهدانی از خود می‌پرسند با توجه به اینکه مدیر اسبق این شرکت از تاریخ 28 اردیبهشت ماه سال جاری سکان هدایت فرمانداری کاشان را در دست گرفته است و زمان 4 ماهه هدایت و سرپرستی شرکت آبفا از فاصله دور بیش از دو هفته از مهلت قانونی نیز فراتر رفته آیا موجب ایفای نقش قانون و بررسی تخلف در هیئت رسیدگی به تخلافات اداری کشور می شود یا خیر؟

موضوع در حال پیگیری است

معاون اداره کل سازمان بازرسی سیستان و بلوچستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی‌بر اینکه با توجه به گذشت مهلت قانونی آیا این تخلف از طرف سازمان بازرسی پیگیری می‌شود یا خیر بیان داشت: سازمان بازرسی این موضوع را دست بررسی و پیگیری دارد.

غلامرضا شهرکی بیان داشت: طبق قانون اگرچه ممکن است به خاطر پاره ای از مشکلات اداری، فردی همزمان به صورت موقت سرپرستی دو سمت را عهده‌دار شود اما نباید مدت آن بیشتر از چهارماه باشد و لذا عبور از این مهلت قانونی طبق قانون تخلف محسوب می شود.

انتخاب سیاسی یا تخصصی

وضع قانون انتخاب مدیران با تایید و دستور استاندار از جمله مسائلی است که در دولت نهم موجب شد تا دست استانداران را برای انتخاب مدیران باز و دست وزارتخانه‌ها را دراین راستا تاحدودی ببندد.

با وجود اینکه هر یک از وزارتخانه‌ها نسبت به انتخاب و معرفی کاندیداهای موردنظر خود اقدام می‌کنند اما این استانداران هستند که در نهایت حرف آخر و نقش تصمیم گیرنده را داشته و بر روی گزینه موردنظر مهر تایید می‌زنند.

از آنجائی که نگاه سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان به گفته نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در انتخاب مدیران بر اصل تخصص برتری داشته است لذا انتصاب مدیر برای شرکتی همچون آب و فاضلاب که نیاز به تخصص دارد موجب شده کشکمش های سیاسی و جناحی دراین راستا شدت گرفته و انتخاب مدیر این شرکت زمان بر شود.

گمانه‌زنی‌هایی که منجر به روزمرگی شده است

کشمش‌های داخلی و استانی در بین نمایندگان مجلس و برخی از کرسی‌های صاحب قدرت و همچنین چانه زنی اقوام مختلف موجب شده تا روند انتخاب و انتصاب مدیرعامل جدید این شرکت در هاله ای از ابهام فرو رود و بر مشکلات روزانه آبفا و مردم بیفزاید.

استاندار سیستان و بلوچستان که پیش از این تصمیم داشت هم چون انتصابات صورت گرفته در فرمانداری‌ها با نگاهی قومیتی در این انتخاب دخالت کند طی ماه های گذشته با مخالفت و اعتراض بسیاری از گروه‌ها و حتی کارکنان این شرکت مواجه شده است.

گمانه‌زنی‌ها برای اینکه چه شخصی سکان هدایت این شرکت را برعهده خواهد گرفت و بر سر زبان افتادن اشخاص مختلف برای صدارت این شرکت، کارکنان و معاونان آبفای استان را در حالت بی رغبتی و اضطراب فرو برده است و این شرکت را به روزمرگی سوق داده است.

این وضعیت موجب شده است تا هر روز با سر زبان افتادن نام یکی از اشخاص سیل پیام‌های موافق و یا مخالف به طرق مختلف از طریق نامه یا پیامک به تهران بیم ها و امیدها از انتخاب مدیر جدید را بیشتر نمایان کند و انرژی کارکنان را به جای معطوف کردن به بحث‌های توسعه و خدمت رسانی به سمت انتصابات و عزل و نصب های احتمالی منحرف شود.

بلاتکلیفی پیمانکاران، روند کند تصمیم‌گیری در تامین منابع طرح‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با دستور مدیرعامل و تعویق در به امضا رسیدن اسناد مالی از جمله مشکلاتی است که در شرکت آبفای سیستان و بلوچستان این روز ها موج می زند.

بسیاری از مجریان طرح‌های آب و فاضلاب در استان بر این عقیده هستند که امضای قرار داد یا طرح پروژه جدید با دستور سرپرست فعلی به صلاح آنها نیست زیرا با انتصاب مدیر عامل جدید ممکن است با تغییر سیاست‌ها آنها دچار ضرر و یا مجبور به تغییر رویه شوند و لذا همین موضوع موجب شده تا بسیاری از مجریان طرح‌ها تا انتصاب مدیر عامل جدید دست بر روی دست بگذارند.

با وجود اینکه مدیریت پروازی این شرکت موجب نارضایتی بسیاری از پیمانکاران و بلاتکلیفی بسیاری از کارکنان این شرکت شده‌است و کمبود آب در بسیاری از شهرها موجب اعتراض بسیاری از شهروندان است اما انتصاب و تعیین مدیریت جدید در این شرکت به دلایل نامشخص با تعلل صورت می‌گیرد.

متاسفانه اجرای خط دوم انتقال آب از زابل به زاهدان و حل بی آبی مردم شهرعلی اکبر در شمال استان، تشنگی مردم بندر چابهار، خشکیدگی بسیاری از چاه های آب در شهر های جنوبی که در طی سال های گذشته موج اعتراضات آنها در صدر رسانه‌های دیداری و شنیداری قرار داشته به دلیل تعلل پیمانکار و عدم وجود مدیریت در این شرکت به دست فراموشی سپرده شده است.

مدیر آبفا در ترافیک مانده است

اما در پاسخ به همه مشکلات به وجود آمده و آیا اینکه شخصی در این استان پهناور برای صدرات این شرکت پیدا می شود یا خیر معاون منابع انسانی استاندار سیستان و بلوچستان می گوید: بدون شک نداشتن مدیریت ثابت در یک سازمان با موانع و اشکلاتی روبرو است اما به زودی مدیر آبفای استان معرفی و منصوب می شود.

زهرا اربابی در گفتگو با مهر بیان داشت: ترافیک انتصابات در دولت جدید سنگین است و مدیر آبفای استان نیز در همین ترافیک گزینش مانده است.

وی با بیان اینکه مدیریت آبفای استان انتخاب و در حال پشت سرگذاشتن مراحل گزینش است افزود: بایت تذکر و رسانه ها تشکر می کنم و مطمئن باشید این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

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گزارش: بابک رحیمیان