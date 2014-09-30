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۸ مهر ۱۳۹۳، ۸:۲۱

سینما آزادی هم به گروه «هنر و تجربه» پیوست

سینما آزادی هم به گروه «هنر و تجربه» پیوست

سینما آزادی با نمایش فیلمی از شهید آوینی به عنوان چهارمین سینمای گروه هنرو تجربه معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سینما آزادی روز چهارشنبه 9 مهر 1393 میزبان فیلم «آن»؛ راشهای کمتر دیده شده فیلم «شهری در آسمان » ساخته شهید اهل قلم مرتضی آوینی است.

نمایش این فیلم ساعت 17 آغاز می شود و سینماگران و علاقمندان سینمای «هنر و تجربه» علاوه بر تماشای این اثر درباره شهید آوینی و آثارش سخن می گویند.

این برنامه در ادامه معرفی سینماهای گروه «هنر و تجربه» برگزار می شود و سینما آزادی به عنوان چهارمین سینمای این گروه معرفی خواهد شد. پیش از این موزه سینما، پردیس کوروش و سینما هویزه مشهد به عنوان سالن‌های نمایش آثار «هنر و تجربه» معرفی شده اند.

کد مطلب 2380591

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