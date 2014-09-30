مجمع نخبگان روستایی در آذربایجان غربی تشکیل می شود/ برگزاری برنامه های گرامیداشت روز ملی روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، عین الله شریف پور شامگاه دوشنبه در جلسه اعضای کمیته توسعه روستای آذربایجان غربی از تشکیل مجمع خیرین روستا، راه اندازی صندوق زنان روستایي در جهت ارج نهادن به نقش زنان روستایی در تولید و توسعه اقتصادی و راه اندازی مجمع نخبگان روستایی برای ایجاد زمینه مشارکت نخبگان روستایی در برنامه ریزی و سیاست گذاریهای خرد و کلان توسعه ای در روستاها بمناسبت روز ملی روستاها خبر داد.

وی روز ملی روستا را فرصتی برای ارج نهادن به جایگاه روستائیان در عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: این مناسبت برای تجلیل از روستائیان به عنوان جهادگران عرصه تولید و تبیین سیاستهای دولت در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و پویایی و توسعه روستاها فرصت بسیار ارزشمندي است.

مدیر کل دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی در ادامه تبیین جایگاه روستا و نقش روستا در توسعه و اقتصاد کشور، برجسته ساختن جایگاه روستا در عرصه تولید و شکوفایی بسترهای اقتصادی را از دیگر اهداف نامگذاری روز روستا در تقويم رسمي كشور عنوان کرد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه همه قوانین در بخش های مختلف در روستاها نیز لازم الاجرا است، اعلام کرد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها و عرصه های منابع طبیعی استان با تهیه طرحهای هادی روستاهای بالای 20 خانوار جمعیت استان در این راستا ضروری است.

شریف پور با اعلام اینکه با اتمام تهیه طرح هادی در 856 روستای بالای 20 خانوار، همه این روستاها دارای طرح هادی شده و از تخریب و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی این روستاها جلوگیری می شود، ادامه داد: دهیاران در روستاها به عنوان نمایندگان دولت باید علاوه بر پیگیری مسایل و مشکلات روستاها، در راستای حفظ منافع دولت، مراقبت از ثروتهای ملی و اجرای اهداف و سیاست‌های کلی دولت قدم بردارند.

وی افزود: همچنین حمايت از طرحها و ايده هاي دهياران براي توسعه و پيشرفت روستاها انجام می شود بطوریکه اگر دهیاران بتوانند با ایجاد بستر مناسب و ارائه طرحهای کاربردی در خصوص درآمدزایی، توسعه پایدار و ایجاد نشاط در روستاها گام بردارند، دفتر امور روستایی استانداری نيز حمايت‌هاي مالي لازم را براي اجراي اين طرحها خواهد داشت.

وی با اشاره به وجود مشکل کمبود آب در برخی روستاهای آذربایجان غربی با توجه به خشکسالی دریاچه ارومیه، اظهار داشت: درصدد هستیم با خرید تجهیزات مورد نیاز در قالب پدافند غیرعامل و اختصاص اعتباراتی به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، زمینه آبرسانی و تامین آب شرب این مناطق را فراهم کنیم.

مدیرکل دفتر امور روستایی و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی عنوان کرد: باید با برنامه ریزی صحیح و مدیریت جدی پروژه ها در بخش آب روستایی و بازسازی و توسعه شبکه های آبرسانی، این مشکلات را برطرف تا روستاییان در فصل تابستان با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش به روستاهای مرزی استان افزود: برخی از روستاهای مرزی استان به دلیل نامناسب بودن راههای ارتباطی، دچار مشکلات عدیده ای هستند که مرتفع کردن این مسائل و مشکلات، نگاه و حمایت ویژه ای را می طلبد.

شریف پور با بیان اینکه امسال هزار میلیارد ریال اعتبار از بخش های مختلف، در راستای عمران بیشتر روستاهای استان هزینه می شود، اعلام کرد: این اعتبارات از محل حسابهای مالی جذب نشده دهیاری های آذربایجان غربی و مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری ها تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه به منظور توسعه و آبادانی روستاهای آذربایجان غربی ۲۸۰ میلیارد ریال اختصاص یافته، عنوان کرد: این اقدام در راستای مقاوم‌سازی اماکن روستایی انجام می‌شود که در صدد هستیم با رایزنیها سهم استان را در این زمینه افزایش دهیم.