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۱۳ مهر ۱۳۸۴، ۱۹:۰۷

براي حضوردر تمرينات تيم فولاد

مهاجم عراقي تيم فولاد خوزستان امشب وارد اهواز مي شود

عمادرضا مهاجم تيم ملي فوتبال عراق كه به تازگي به تيم فولاد خوزستان پيوسته است، امشب وارد اهواز مي شود.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فولاد خوزستان كه بمنظور تقويت خط حمله خود " عماد رضا" مهاجم ملي پوش عراقي را به خدمت گرفته، قصد دارد ازهفته هفتم رقابتهاي ليگ برتر ازاين مهاجم كهنه كار وگلزن درخط حمله خود استفاده خواهد كرد.
پيش ازاين قراربود عماد رضا هفته گذشته وارد اهوازشود، ولي بدليل اتفاقاتي كه براي خانواده او پيش آمد سفر اوبه ايران به هفته جاري موكول شد. عماد رضا امشب وارد اهواز مي شود واز روزجمعه درتمرينات تيم فولاد شركت خواهد كرد.

مربيان تيم فولاد خوزستان پس ازپيروزي با ارزش يك برصفر مقابل پرسپوليس درهفته ششم رقابتهاي ليگ برتربه بازيكنان خود استراحت داده اند وقرار است دورتازه تمرينات اين تيم از بعد ازظهرجمعه هفته جاري در اهوازدنبال شود. تيم فولاد خوزستان در هفته هفتم رقابتهاي ليگ برتر در ورزشگاه شهداي نوشهرميهمان تيم شموشك خواهد بود.

کد مطلب 238060

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