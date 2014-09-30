هشت هزار گلزار شهدا در کشور نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین سید محمدعلی شهیدی دوشنبه شب در دیدار با ایثارگران خراسان جنوبی اظهارکرد: خدمت به ایثارگران خدمتی بسیار عظیم است و بقای ما بستگی به ایثارگران دارد زیرا اگر امروز آسایش داریم به‌واسطه زحمات ایثارگران است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری عنایت خاصی به خانواده شهدا و جانبازان دارند، افزود: این بزرگوار به صورت مکرر به من گفته‌اند که سلام ما را به جانبازان و خانواده شهداء برسانید که من امروز سلام ایشان را به شما ابلاغ می‌کنم.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه در سطح جامعه برخی کلمات در بین مردم از اهمیت بالایی برخودار است، افزود: شهید، شهادت، جانباز و آزاده از جمله این کلمات مقدس در بین همه مردم است چرا که این واژه ها از نظر معنا ارزش والایی دارند.

وی ادامه داد: قرآن کریم آنقدر به مقام شهیدان تاکید کرده است که در این کتاب الهی تاکید شده اگر کسی در راه دین کشته شود نیازی به کفن و غسل ندارد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین شهیدی با بیان اینکه هرکس به جامعه بشری خدمت کند مقام والایی دارد، تصریح کرد: شهیدان با اهدای خون خود زمینه خدمت عالمان، مخترعان و مکتشفان را فراهم کرده اند.

وی افزود: شهیدان شمع هایی هستند که می سوزند و اطراف خود را روشن می کنند و این بزگواران با نوشیدن شربت شهادت آرامش را به جامعه اهدا کردند.

وجود 164 خانواده دارای پنج شهید در کشور

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در حال حاضر در سطح کشور 164 خانواده دارای پنج شهید، 181 خانواده دارای چهار شهید، 639 خانواده دارای سه شهید و هفت هزار و 781 خانواده دارای دو شهید داریم.

وی با بیان اینکه دو سوم آزادگان ما جانباز هستند، افزود: جانبازان و آزادگان در دوران اسارت خود تا آخرین لحظه مقاومت کردند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین شهیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر 19 هزار و 612 گلزار شهدا در سطح کشور داریم، افزود: از این تعداد 11 هزار و 605 گلزار کار بازسازی آن به اتمام رسیده و هشت هزار و پنج گلزار شهدا باقی مانده که سعی خواهیم کرد هرچه سریع‌تر به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: اگر امروز کشورمان در خاورمیانه از باثبات‌ترین کشورها است این را مدیون زحمات ایثارگران هستیم.

وی با بیان اینکه شهدا با انقلاب و جنگ تحمیلی به کشور هویتی عظیم بخشیدند، اظهارکرد: امروز شاهد این هستیم که رییس‌جمهور کشورمان در نیویورک از خبرسازترین رییس‌جمهورها شناخته می‌شود که این افتخار را ایثارگران به وجود آورده‌اند.

در زمینه پرداخت معوقات خانواده شهداءمشکل مالی نداریم

رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر بنیاد شهید به سه میلیون و 300 هزار خانواده‌های شهدا و ایثارگر خدمت ارائه می‌کند، افزود: هرچه به خانواده شهداء خدمت کنیم برای جبران ازخودگذشتگی آن‌ها ناچیز است.

وی با بیان اینکه همسران شهداء نیز در نزد خداوند از اجر بالایی برخودار هستند، افزود: اکثر همسران جانبازان کسانی هستند که پس از جانبازی با آن‌ها ازدواج کرده‌اند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین شهیدی با بیان اینکه معوقات جانبازان امروز پرداخت شد، تاکید کرد: اگر در رسیدگی به امور جانبازان و ایثارگران کوتاهی کنیم در آخرت جوابی نخواهیم داشت زیرا خدمت به جانبازان خدمت به اسلام است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تامین کامل بودجه مربوط به معوقات گفت: دلیل واریز معوقات با فاصله زمانی، محدودیت‌های بانکی است و ما مشکلی از بابت بودجه نداریم.