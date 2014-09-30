تریبون نماز جمعه متعلق به گروه و شخص خاص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر دوشنبه در همایش ائمه جمعه استان اظهار داشت: استان ایلام در دوران هشت سال دفاع مقدس در خط مقدم جبهه قرار داشت و امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهیدان است.

وی عنوان کرد: ایران اسلامی به برکت خون شهدای والامقام با سربلندی و قدرت در اوج می‌درخشد که گرامی داشت یاد و خاطره شهدای والامقام از وظایف اصلی مسئولان بوده و باید در این راستا تلاش ویژه‌ای داشته باشند.

حجت الاسلام لطفی بیان داشت: استان ایلام با داشتن 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از آوردگاه های رزمندگان اسلام با دشمن بعثی در دوران هشت سال دفاع مقدس بود که مردم ایران اسلامی بویژه استان ایلام با تشکیل بسیج مردمی توانستند دشمن و حامیان آنها را شکست دهند.

وی تصریح کرد: تریبون نماز جمعه متعلق به گروه و شخص خاصی نیست و باید با استفاده از آن مشکلات و نیازهای مردم در ابعاد گوناگون بیان شود که فراهم سازی برای تحقق شعار سال با استفاده از شیوه های مختلف یکی از وظایف مهم ائمه جمعه است.

امام جمعه ایلام مردم را به الگو گیری از حادثه های مهم در دوران انقلاب فرا خواند و این حوادث را نقطه عطفی برای یاوه گویان و بدخواهان به نظام یادآوری کرد.

امام جمعه بیان داشت: ائمه جمعه این استان همواره در خطبه های نماز جمعه از خدمات و تلاش های دولت برای رفع مشکلات جامعه حمایت و پشتیبانی کرده اند و جایگاه ائمه جمعه این استان بین مردم ویژه بوده و از محبوبیت خاصی برخوردارند.