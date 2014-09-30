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۸ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۹

مودی هشدار داد:

آمریکا نباید اشتباه عراق را در افغانستان تکرار کند

آمریکا نباید اشتباه عراق را در افغانستان تکرار کند

نخست وزیر هند به آمریکا هشدار داد که اشتباه خود در مورد عراق را اینبار در افغانستان تکرار نکرده و نیروهای خود را به سرعت از این کشور خارج نکند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "نارندرا مودی" در ساعات ابتدایی صبح امروز سه شنبه با "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد.

نخست وزیر هند پیش از این دیدار به آمریکا هشدار داد که مبادا اشتباهی که در مور عراق انجام داد را در مورد افغاستان تکرار کند.

به اعتقاد مودی خارج کردن سریع نیروها از عراق اقدام اشتباهی بود و واشنگتن نباید همین اقدام را در مورد افغانستان تکرار کند.

نخست وزیر هند در حالی این هشدار را مطرح می کند که به گزارش برخی رسانه ها قرار است امروز سه شنبه پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان به امضا برسد. به موجب این پیمان نظامیان امریکایی می توانند به بهانه تامین امنیت همچنان در افغانستان باقی بمانند.

کد مطلب 2380611

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