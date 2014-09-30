به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی صبح سه‌شنبه در جمع سالمندان تحت حمایت کمیته امداد اظهار داشت: ارائه خدمات مختلف و متنوع رابه اقشار مختلف مردم به ویژه نیازمندان کمک را در دستور کار داریم و حمایت‌های خوبی از این عزیزان صورت می‌گیرد.

وی با گرامیداشت هفته سالمند، خاطرنشان ساخت: به مناسبت هفته سالمند برنامه‌های مختلفی در سطح شهرستان‌های استان بوشهر برگزار می شود که پایش سلامت سالمندان تحت حمایت از جمله این برنامه‌ها است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر از تشکیل کارگاه‌های آموزشی ویژه سالمندان خبر داد و بیان داشت: اجرای برنامه‌های ورزشی از جمله پیاده‌روی و نشست تخصصی سالمندان با محوریت اداره کل و دعوت از سازمان‌ها از دیگر برنامه‌های هفته سالمند است.

بهره‌مندی 26 هزار سالمند از خدمات درمانی کمیته امداد

وی خدمات درمانی را به عنوان یکی از تسهیلاتی که کمیته امداد به مددجویان به‌ویژه سالمندان ارائه می کند عنوان کرد و ادامه داد: 26هزار و 26 سالمند با اعتباری بالغ بر 10میلیارد و 179میلیون ریال از خدمات بیمه درمانی این نهاد بهره‌مند شدند.

محبی از اعطای 468 فقره تسهیلات خوداشتغالی و کارانگیزی ویژه افراد سالمند در حوزه خودکفایی خبر داد و افزود: برای این مهم 30 میلیارد و 896 میلیون ریال هزینه صورت گرفته است.

وی از ارائه آموزش های گروهی و چهره به چهره ویژه سالمندان خبر داد و افزود: از دیگر کارهای فرهنگی در حوزه سالمندان می‌توان به اجرای طرح فلاح، اردوها و مشاوره دینی اشاره کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: 15 هزار سالمند از خدمات کمیته امداد استان بوشهر بهره‌مند می‌شوند که پنج‌هزار و 677 نفر سالمند مددجو هستند و 9 هزار و 921 سالمند نیز تحت حمایت طرح شهید رجائی هستند.