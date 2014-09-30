اقامه نماز جمعه در 800 شهر کشور/ ائمه جمعه مرزبانان فرهنگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی عصر دوشنبه در نشست شورای ائمه جمعه استان ایلام افزود: اقامه نماز جمعه در کشور باید اثر گذار بوده و بر توسعه فضای با نشاط جامعه کمک کند که در این راستا نماز جمعه در 800 شهر کشور اقامه می شود.

وی گفت: برپایی نماز جمعه در یک شهر علاوه بر حضور امام جمعه نیازمند مصلی یا مسجدی است که گنجایش جمعیت نمازگزار را داشته باشد که در این راستا حمایت مجلس شورای اسلامی و دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مصلی در نقاط مختلف کشور ضروری است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور بیان داشت: ساخت و تکمیل جایگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور ضروری بوده تا مردم بتوانند به شکل بهتری از نماز جمعه بهره ببرند.

این مسئول تصریح کرد: امامان جمعه فقط امام روز جمعه نیستند که خطبه بخوانند و نماز اقامه کنند و ائمه جمعه و جماعات در جمع نمازگزاران باید متناسب با نیازهای مردم و جامعه سخنرانی کرده و صحبت های آنها قوی، مستند و مستدل باشد.

تقوی تصریح کرد: خوشبختانه امروز مردم در بیشتر نقاط کشور و شهرها از فضیلت نماز جمعه بهره فراوانی می برند که این امر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و امام خمینی(ره) است.

وی ائمه جمعه را رابطان و مرزبانانی دانست که از مرزهای اعتقادی و فرهنگی دین نگهبانی می‌کنند و با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب در خصوص مقابله با تهاجم فرهنگی تصریح کرد: ایشان تأکید دارند که ما باید مجهزتر و قوی‌تر با تهاجم فرهنگی برخورد کنیم.