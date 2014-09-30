ورزشکاران گلستانی به بازی های آسیایی اعزام شدند / پرونده ادغام تیم های بسکتبال به جریان افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریور 93 در حالی سپری شد که نمایندگان ورزش گلستان در مسابقات برون مرزی در 2 رشته ورزشی درخشیدند. "سنچولی" در کاراته و "آقچه لی" در والیبال نوجوانان موفق ترین ورزشکاران آخرین ماه تابستان استان گلستان بودند. در سطح کشوری نیز تیم ها و ورزشکاران گلستانی به عناوین قابل توجهی دست یافتند.

همچنین در این ماه نخستین دوره آموزش برگزاری مسابقات با حضور مدرس بین المللی تیروکمان در مرکز استان برگزار شد و موضوع داغ ادغام تیم های سوپرلیگی بسکتبال با واکنش اهالی این رشته همراه شد.

اعزام ورزشکاران به بازی های آسیایی

ورزشکاران گلستانی در قالب کاروان کشورمان برای شرکت در بازی های آسیایی کره جنوبی راهی این کشور شدند. گلستان در هفدهمین دوره بازی های آسیایی با 16 ورزشکار، 2 سرمربی، 2 مربی، یک سرپرست و 2 داور شرکت کرده است.

کبدی با 12 ورزشکار، 2 سرمربی، یک مربی، یک سرپرست و 2 داور سهم قابل توجهی از کاروان اعزامی گلستان دارد. همچنین دوومیدانی با 2 ورزشکار و یک مربی، والیبال و قایقرانی با یک ورزشکار نمایندگان استان در این رقابت ها را تشکیل می دهند.

هفدهمین دوره بازی های آسیایی از 28 شهریور آغاز شده و روزهای آینده نمایندگان گلستانی تیم های ملی به مصاف رقیبان خود خواهند رفت.

کاراته؛ باز هم سنچولی باز هم طلا

موفقیت کاراته باز گلستانی در مسابقات لیگ جهانی کماکان ادامه دارد. "ایمان سنچولی" کاراته کا اهل گالیکش که در وزن بالای 84 کیلوگرم مبارزه می کند در پنجمین مرحله لیگ جهانی نیز مدال طلا را بر گردن آویخت.

پنجمین مرحله لیگ جهانی(کاراته وان) با حضور 319 کاراته کا از 45 کشور جهان در اوکیناوای ژاپن برگزار شد و سنچولی کاراته کای سنگین وزن تیم ملی کشورمان پس از تساوی یک بر یک در وقت قانونی مبارزه مقابل انیس ارکان ترکیه ای، با رای داوران برنده تاتامی شد و سومین مدال طلای تیم کاراته ایران را به دست آورد.

سنچولی پیش از این در سومین مرحله از لیگ جهانی که در تیرماه در کشور اندونزی برگزار شده بود موفق به کسب مدال طلای مسابقات شده بود. وی همچنین در ششمین مرحله لیگ جهانی در ترکیه به دلیل خستگی مفرط نتوانست عملکرد قابل توجهی به نمایش بگذارد و دستش از کسب مدال کوتاه ماند.

بوکس؛ 3 مدال برای مشتزنان جوان

تیم بوکس جوانان استان گلستان که در مسابقات قهرمانی کشور در استان کرمانشاه شرکت کرد توانست با دو مدال طلا و یک برنز و کسب مقام چهارم تیمی به کار خود پایان دهد. در این رقابت ها "اشکان لاریجانی" در وزن 81 کیلو گرم و صادق روحی در وزن 75 کیلو گرم به مدال طلا دست یافتند و "عبدالمطلب جرجانی" در وزن 57 کیلو گرم توانست نشان برنز این دوره از مسابقات را کسب کند. ضمن اینکه در بخش تیمی پس از تیم های تهران، کرمانشاه و گیلان در مکان چهارم قرار گرفتیم.

ورزش های سه گانه؛ درخشش دختران در دوگانه

مسابقات دوگانه قهرمانی کشور با حضور نمایندگان سراسر کشور در استان مازندران برگزار شد و دختران گلستانی در این رقابت ها درخشیدند. در رده نوجوانان، "فاطمه اربابی" به مقام سوم دست یافت و تیم استان قهرمان این مسابقات شد. در رده جوانان نیز "مهناز قرنجیک" با عملکردی بهتر از رقیبان خود بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلای را بر گردن آویخت. تیم جوانان استان نیز نایب قهرمان این رقابت ها شد.

دوگانه زیر مجموعه ای ورزش های سه گانه محسوب می شود که شامل 2 بخش دوومیدانی و یک بخش دوچرخه سواری است و شرکت کنندگان باید 10 کیلومتر بدوند سپس 40 کیلومتر دوچرخه سواری کنند و دوباره 5 کیلومتر به صورت متوالی در مسافت استاندارد بدوند.

والیبال؛ هفتمین قهرمانی با والیبالیست گلستانی

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران بدون شکست و با پیروزی برابر ژاپن در مسابقه فینال رقابت‌های نوجوانان آسیا قهرمان شد. "رسول آقچه لی" نوجوان گلستانی به عنوان کاپیتان تیم ملی نقش تعیین کننده ای در این قهرمانی ایفا کرد.

وی در پایان مسابقات به عنوان ارزشمندترین بازیکن نیز دست یافت. آقچه لی پای ثابت تمام بازی های تیم ملی نوجوانان بود و توانست به همراه تیم ملی برای نخستین بار در تاریخ والیبال آسیا بدون ست باخته قهرمانی قاره کهن را به دست آورد.

بیماران خاص؛ شطرنج باز تالاسمی گلستان نایب قهرمان شد

مسابقات شطرنج قهرمانی کشور در بخش "تالاسمی" آقایان با شرکت 14 ورزشکار در قالب 7 تیم و در 5 دور به صورت آزاد به میزبانی استان قزوین برگزار شد. تیم استان گلستان متشکل از 2 بازیکن و سرپرست در این مسابقات شرکت کرده بود و با کسب 8 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت .

در پایان این مسابقات تیم هرمزگان با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره بر سکوی نخست ایستاد و پس از گلستان، نماینده قم با 7 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. تیم منتخب گلستان توسط "علی آرمند" به یک نشان برنز دست یافت و "حسین گلوی" دیگر شطرنجباز گلستانی در جایگاه پنجم ایستاد.

وزنه برداری؛ "ایمان" برنزی شد

وزنه برداران گلستانی بار دیگر با کسب مدال از رقابت های قهرمانی کشور بازگشت. تیم اعزامی گلستان که با دو ورزشکار به خوزستان سفر کرده بود با کسب یک مقام سومی به کار خود پایان داد. "ایمان فروتن نیا" وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم استان گلستان با مهار وزنه 123 کیلوگرمی در حرکت یکضرب در مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان کشور در شهرستان شوشتر صاحب گردن آویز برنز این مسابقات شد.

تیراندازی با کمان؛ مدرس بین المللی به گلستان آمد

در دهه سوم شهریور، کلاس های آموزشی رشته تیروکمان با حضور "داود نعمتی نیا" مدرس ایرانی و بین المللی فدراسیون جهانی در گرگان برگزار شد. اهمیت برگزاری این کلاس ها در گرگان به آن دلیل است که در کشورمان بی سابقه بوده است.

کلاس آموزشی "برگزاری مسابقات" تیروکمان برای نخستین بار در کشور در استان گلستان برگزار شد و در کنار آن کلاس ارتقا داوری برای علاقمندان این ورزش در نظر گرفته شد و در پایان به افرادی که امتیاز لازم را به دست آورده اند مدرک ملی داوری و برگزاری مسابقات صادر شد.

بسکتبال؛ واکنش ها به ادغام تیم های سوپرلیگی

حضور دو نماینده در رقابت های سوپرلیگ بسکتبال از شهرستان گرگان موجب شده تا برخی ها به دنبال یکی شدن این تیم ها و کاهش هزینه های تیمداری باشند. زمزمه های ادغام تیم های بسکتبال "شهرداری" و "بهشت هیرکان" پس از قطعی شدن داشتن دو سهمیه در سطح نخست بسکتبال کشور شنیده می شد اما در واپسین روزهای شهریور بود که توسط یکی از اعضای شورای شهر به طور علنی مطرح شد.

در این میان موافقان و مخالفان این طرح با مواضع خود نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در میان موافقان ادغام نام افرادی همچون "فرهاد زحمتکش"، "محمدمهدی ایزدپناه" و "حمید کلاسنگیانی" و در بین مخالفان نیز نام افرادی همچون "عبدالرضا چراغعلی" (رییس هیات بسکتبال گرگان)، "اسدالله کبیر" و "داریوش کلانتری" دیده می شوند.

رییس هیات بسکتبال استان در رابطه با ادغام این دو تیم کمی محتاطانه سخن گفته است و نمی توان به طور قاطع از موافقت یا مخالفت وی خبر داد. البته تعدادی از اعضای شورای شهر گرگان نیز به دنبال پیدا کردن راهی برای ادغام این دو تیم بوده و هستند اما کبیر (سرمربی شهرداری) و کلانتری (مدیرعامل بهشت هیرکان) قاطعانه از حضور مستقل خود در رقابت های سوپرلیگ خبر داده اند.

به گزارش مهر، مواردی که ذکر شد بخش بزرگی از اتفاقات و موفقیت های مهم ورزشکاران و تیم های ورزشی استان گلستان در رقابت های ملی و بین المللی بوده که در شهریور ماه سال جاری رقم خورده است. در ماه های آینده نیز سعی می کنیم عملکرد ورزش استان را مورد بررسی قرار دهیم. امیدواریم در ماه مهر شاهد درخشش بیشتری از نمایندگان استان در آوردگاه های ملی و بین المللی باشیم.