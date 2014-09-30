نتانیاهو با کلمات بازی می کند/ اسرائیل سر منشاء اصلی تروریسم در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، "حنان عشراوی" عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) در واکنش به اظهارات "بنیامین نتانیاهو" که در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد اعلام کرد که نتانیاهو با کلمات بازی می کند.

وی افزود: نتانیاهو در سخنان اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن بازی با کلمات و استفاده از عبارات اکراه آمیز و تهمت و افترا سعی در فریب دادن افکار عمومی دارد.

نتانیاهو در سخنرانی شب گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تکفیری خواندن جنبش حماس مدعی شده بود که جنگ علیه تکفیریها یک جنگ واحد است و جنگ اسرائیل با حماس تنها محدود به این گروه نمی شود بلکه یک جنگ همگانی است.

از سوی دیگر "سامی ابوزهری" سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به این اظهارات مضحک گفت که نتانیاهو همه مباحث را در هم می آمیزد.

وی تاکید کرد که حماس یک جنبش آزادی خواهانه ملی است و اسرائیل سر منشاء شر و تروریسم در دنیا است.