به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق مفتح در کنفرانس هم اندیشی و گفتگوی تعاونگران اظهارداشت: راه تعاون بسته نیست و نقش آنرا در تصمیگیری های کشور پررنگ تر می کنیم.

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: تعاون باید در این برنامه جایگاه و نقش ممتازی داشته باشد، ضمن اینکه در بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود نیز تعاون می تواند نقش سازنده ای ارائه کند.

وی افزود: همه نقطه نظرات مطرح شده از سوی روسای کمیسیون ها و مدیران تعاون کشور که در چنین کنفرانس ها و هم اندیشی هائی مطرح می شود. جمع آوری ، ساماندهی و در قالب طرحی به مجلس و دولت ارائه می شود.



مفتح خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه برنامه برنامه ششم توسعه در حال تدوین است، باید از فرصت استفاده کرد و با جمع آوری نظرات ، زمینه را برای تغییرات به نفع تعاون فراهم کنیم.

وی افزود: بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود نیز به مجلس ارایه شده که تامی از تعاون در آن نیامده است، اما را ه برای تعاون بسته نیست و زمینه ارایه نقطه نظرات تعاونگران و روسای اتحادیه ها فراهم شده است و آنها می توانند از طریق فراکسیون تعاون مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس نقطه نظرات خود را دراین خصوص ارایه کنند.



دبیرکل اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: کارگروه مشترکی نیز برای اساسنامه تعاون شکل گرفته که روسای اتحادیه ها با استفاده از آن می توانند نظرات خودرا ارایه کنند.



ماشااله عظیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزب نیز در این کنفرانس و هم اندیشی گفت: با توجه به اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم، بخش تعاون باید با همفکری و کمک خود را برای ارایه نظرات آماده کند.



وی افزود: در خصوص بودجه 94 نیز ما نیازمند یک تیم در مجلس هستیم که نقطه نظرات بخش تعاون را برای انعکاس در بودجه و هم چنین اصلاح بسته حمایتی ارایه کند تا نقش تعاون در اقتصاد پررنگ تر شود.



در ادامه این نشست روسای اتحادیه ها نیز به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند. بداقی ، رئیس اتحادیه مصرف راه آهن با اشاره به اینکه هدف تعاونی مصرف حذف واسطه ها و فروش کالاها با قیمت ارزان ترا ست، گفت : ما تلاش می کنیم روابط مستقیم بین مردم و دستگاه های تولیدی واقتصادی ایجاد کرده و در پیشرفت اقتصاد کشور نقش موثر داشته باشیم.



وی بیان داشت: پیشنهاد می شود برای توسعه تعاون در برنامه ششم از هم اکنون دست به کار شده واز طریق دولت و مجلس پیگیری کنیم.

هاشمی ، رئیس اتحادیه تعاونی ها حمل ونقل بار دریایی نیز با اشاره به اینکه مشکل عمده تعاونی های حمل ونقل ، فرسودگی است، خواستار نوسازی آنها شد و گفت : بی اعتمادی به شرکت های حمل ونقل و به تبع آن شرکت های بیمه ای وجود دارد.



وی اظهار داشت : علی رغم وجود بازار پردرآمد ترانزیت کالا، ما به علت نبود نوسازی ، حداقل استفاده از آن را می بریم.



فاضلی رئیس اتحادیه مرغداران نیز تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی یکی از مرتب ترین و فعال ترین کمیسیون های اتاق تعاون است و با توجه به اینکه در بخش کشاورزی قوانین خوبی وجود دارد، ولی ما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.



وی گفت: بیش از 90 درصد فعالان کشاورزی از بخش تعاون هستند و اگر سند توسعه تعاون اجرایی شود، 70 الی 80 درصد مشکلات کشاورزی تعاون حل خواهد شد.



فاضلی پیشنهاد داد: کمیسیون کشاورزی به علت حجم کاری اش ، باید دبیرخانه مجزا و بودجه سنواتی داشته باشد.



دقیقی رئیس اتحادیه درودگران نیز اظهار داشت: تا زمانی که سر راه تولید، توزیع و مصرف ، مالیات و عوارض ارزش افزوده مانع است، مشکلات تعاونی ها کاملاً برطرف نمی شود و 8 درصد عوارض ارزش افزوده باعث رکود تعاونی ها و تعطیلی آنها شده است.



در ادامه نیز مرعشی معاونت امور مجلس اتاق تعاون مرکزی با اشاره به اینکه نیاز ایجاد یک تیم کارشناسی در معاونت مجلس اتاق تعاون وجود داشته است، گفت: از تیم های کارشناسی استفاده کردیم و تیم در هسته مشاوره اتاق تعاون تشکیل شد.



وی بیان داشت: بی توجهی به تعاون در بسته خروج از رکود وجود داشته است و نقدهایی که بر آن وارد شده به وزیر اقتصاد نیز ارایه شده است.



مرعشی گفت: سیاست‌های اصل 44 باعث شده که مزیت‌های خوبی برای تعاون ایجاد شود که می توان با گنجاندن آنها در برنامه ششم توسعه، از فواید آن استفاده کرد.



این مسئول ادامه داد: با تشکیل کمیته ماده 76 درباره موضوع فوق ، شاهد مشارکت اتحادیه ها بودیم.



وی اظهار داشت : دولت به جای رفع موانع تولید، بیشتر به شکل‌ها و چالش‌های سیستم بانکی توجه می کند و اگر می خواهیم شاهد شکوفایی بخش تعاون باشیم، باید از نقطه نظرات تعاونگران استفاده کنیم.