انجام 4 هزار و 100 پرواز در عراق و سوریه از ماه آگوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ارتش آمریکا اعلام کرد که از آغاز پروازهای شناسایی و حمله به مواضع داعش در تاریخ 8 جولای تاکنون حدود 4 هزار و 100 پرواز در عراق و سوریه انجام داده است.

علاوه بر این از 23 سپتامبر تاکنون نیز 43 پرواز نیز توسط جنگنده های وابسته به کشورهای عربی که عضو ائتلاف مقابله با داعش هستند صورت گرفته است.

بنا بر اعلام وزارت دفاع آمریکا "پنتاگون" اردن، عربستان، امارات، بحرین و قطر 23 حمله هوایی و آمریکا 66 حمله هوایی در سوریه انجام داده است.

حملات آمریکا به مواضع داعش که شامل هزار و 600 نظامی است تا 24 سپتامبر هزینه ای بالغ بر 780 تا 930 میلیون دلار هزینه داشته است.