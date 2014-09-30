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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۲

سردار جمیری:

همه دشمنان در مقابله با نظام مقدس اسلامی متحیر هستند

همه دشمنان در مقابله با نظام مقدس اسلامی متحیر هستند

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: همه دشمنان در مقابله با نظام مقدس اسلامی متحیر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری دوشنبه‌شب در مراسم تجلیل از دلاورمردی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در شهرستان جم اظهار داشت: دفاع مقدس تجلی روح ایثار و رادمردی است و اگر امروز موفقیتی در نیروهای مسلح است، به دلیل الگو قرار دادن رشادت ها و دلاوری های رزمندگان اسلام است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) به حوادث و اتفاقات اخیر در منطقه اشاره کرد و گفت: همه دشمنان در مقابله با نظام مقدس اسلامی متحیر هستند و با رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری هرگز نمی توانند ما را متوقف کنند.

سردار جمیری اظهار داشت مقاومت مردم و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری بسیاری از فتنه‌های دشمنان را خنثی کرده و این پیروزی بزرگی است اما هنوز تمام نشده است و باید با تلاش و کوشش خود این راه ادامه دهیم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع)  اقتدار و استحکام نظام مرهون دفاع مقدس دانست و گفت: ما تنها کشوری هستیم که با قدرت جلوی زیاده خواهی ها و زورگویی های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده ایم.

مهمترین دستاورد دفاع مقدس ایجاد اعتماد به نفس و خود باوری در بین جوانان است

عبدالله نادری فرماندار جم نیز در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا دفاع مقدس خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی بسیار خوبی که در هفته دفاع مقدس در شهرستان جم برگزار شد.

وی تاکید کرد: وظیفه ما شناخت عوامل پیروزی انقلاب و دفاع مقدس است و آشنایی با عظمت دفاع مقدس و ایثارگری فرزندان دلیر این مرز و بوم می تواند برای حفظ نظام خیلی تاثیر گذار باشد.

فرماندار جم بیان داشت: دشمن همان طور که در دوران دفاع مقدس با به کارگیری تمام امکانات خود و جنگ روانی نتوانسته ملت ایران را تسلیم کند و از این به بعد نیز درتحقق هدف خود موفق نمی‌شود.

نادری مهمترین دستاورد دفاع مقدس ایجاد اعتماد به نفس و خود باوری در بین جوانان عنوان کرد وگفت: فرمانداری جم برای حفظ و جمع آوری خاطرات رزمندگان شهرستان جم در طول هشت سال جنگ تحمیلی  و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان و آینده ساز آمادگی همکاری دارد.

در پایان این مراسم با تقدیم هدایایی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در شهرستان تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 2380627

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