به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری دوشنبه‌شب در مراسم تجلیل از دلاورمردی‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در شهرستان جم اظهار داشت: دفاع مقدس تجلی روح ایثار و رادمردی است و اگر امروز موفقیتی در نیروهای مسلح است، به دلیل الگو قرار دادن رشادت ها و دلاوری های رزمندگان اسلام است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) به حوادث و اتفاقات اخیر در منطقه اشاره کرد و گفت: همه دشمنان در مقابله با نظام مقدس اسلامی متحیر هستند و با رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری هرگز نمی توانند ما را متوقف کنند.

سردار جمیری اظهار داشت مقاومت مردم و تدابیر هوشمندانه مقام معظم رهبری بسیاری از فتنه‌های دشمنان را خنثی کرده و این پیروزی بزرگی است اما هنوز تمام نشده است و باید با تلاش و کوشش خود این راه ادامه دهیم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) اقتدار و استحکام نظام مرهون دفاع مقدس دانست و گفت: ما تنها کشوری هستیم که با قدرت جلوی زیاده خواهی ها و زورگویی های آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده ایم.

مهمترین دستاورد دفاع مقدس ایجاد اعتماد به نفس و خود باوری در بین جوانان است

عبدالله نادری فرماندار جم نیز در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا دفاع مقدس خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی بسیار خوبی که در هفته دفاع مقدس در شهرستان جم برگزار شد.

وی تاکید کرد: وظیفه ما شناخت عوامل پیروزی انقلاب و دفاع مقدس است و آشنایی با عظمت دفاع مقدس و ایثارگری فرزندان دلیر این مرز و بوم می تواند برای حفظ نظام خیلی تاثیر گذار باشد.

فرماندار جم بیان داشت: دشمن همان طور که در دوران دفاع مقدس با به کارگیری تمام امکانات خود و جنگ روانی نتوانسته ملت ایران را تسلیم کند و از این به بعد نیز درتحقق هدف خود موفق نمی‌شود.

نادری مهمترین دستاورد دفاع مقدس ایجاد اعتماد به نفس و خود باوری در بین جوانان عنوان کرد وگفت: فرمانداری جم برای حفظ و جمع آوری خاطرات رزمندگان شهرستان جم در طول هشت سال جنگ تحمیلی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان و آینده ساز آمادگی همکاری دارد.

در پایان این مراسم با تقدیم هدایایی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در شهرستان تقدیر به عمل آمد.