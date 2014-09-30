شایعترین بیماریهای پوستی در کشور/ تبلیغ دروغ درمان بیماریهای پوستی در ماهواره

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور نصیری کاشانی در خصوص شایعترین بیماریهای پوستی در کشور، اظهار داشت: به استناد کارهای آماری و کتابی که توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی با عنوان "سیمای سلامت در جمهوری اسلامی" منتشر شده است، بیشترین بیماریهای شایع پوستی، جوش صورت و آکنه است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، اگزماهای پوستی، حساسیت ها و پس از آن عفونتهای پوستی، زردزخم، قارچی و ویروسی را از دیگر بیماریهای شایع پوستی بیان کرد.

این متخصص پوست و مو افزود: بیماریهای مربوط به مو و ناخن خصوصا ریزش مو از دیگر بیماری های شایع پوست و مو به شمار می رود.

وی در خصوص روشهای درمان بیماریهای پوستی و معرفی کرمهای متعدد در شبکه های ماهواره ای و رسانه های داخلی، تصریح کرد: تبلیغات درمان بیماریهای پوستی آن هم در یک جلسه غیر قابل باور و امکان است.

نصیری کاشانی افزود: انواع کرم، لوسیون و روشهای درمانی و لایه برداری که در شبکه های ماهواره ای و حتی رسانه های خودی تبلیغ می شود هیچ گونه سند علمی ندارد، زمانی که فردی اقدام به تولید کرم می کند باید اثربخشی و مضرات آن را به اثبات برساند که برای این امر باید به آزمایشگاه مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.

وی بیان داشت: از آنجایی که مردم به رسانه ها اعتماد دارند نباید از این اعتماد سوء استفاده شود؛رسانه ها نباید برای جبران منابع مالی هر چیزی را که با سلامت مردم ارتباط دارد را بدون آگاهی از محصول، آن را تبلیغ کند.

نصیری کاشانی به تبلیغ پیوند مو در شبکه های ماهوراه ای و رسانه ملی اشاره کرد وگفت:متأسفانه این تبلیغات بدون در نظر گرفتن پیامدهای منفی کاشت مو، تبلیغات گسترده ای را انجام می دهند، در بسیاری از موارد افراد کم مو زیبایی بهتری قبل از کاشت مو داشتند، متأسفانه این موارد برای مراجعه کننده توسط موسسات کاشت مو بیان نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: به مردم توصیه می کنیم فرق بین تبیلغات درست و نادرست را بدانند و گول تبلیغاتی که یک روزه و یا استفاده چند روز از فلان کرم معجزه ای در پوست رخ می دهند را نخورند ؛ این نوع تبلیغات اغراق آمیز و برای تحریک مردم و کسب درآمد از جیب آنهاست.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی www.crtsdl.tums.ac.ir و یا با شماره تلفن 88963804 تماس حاصل نمایند.