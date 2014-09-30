به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه این نمایشگاه همایش ها و گارگاه مختلفی در موضاعات مربوط به صنعت مخابرات و ارتباطات برگزار خواهد شد.



نسل پنجم تلفن همراه خصوصیات و سرویس ها، شبکه توزیع محتوا و الزام مهاجرت به سمت آن، الگوها واستراتژیهای مدیریت فناوری، شبکه دانش بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات، رایانش ابری و محیط های شبیه سازی آن، Volte، ، اینترنت اشیاء و چالش های امنیتی آن، جایگاه فیبر نوری در شبکه انتقال پرظرفیت،معماری سامانه های تولید ترافیک برای ارزیابی های امنیتی، چارچوب انتخاب عرضه کنندگان خدمات امنیتی مدیریت شده(MSSP)، سامانه های مدیریت شناسه وکنترل دسترسی در سطوح سازمانی، آزمون های شبکه های دسترسی نوری GPON، چالش های طراحی بخش های دیجیتال ماهواره برمبنای قطعات ، روندهای رایج در حوزه خدمات امنیتی مدیریت شده وتدوین توافقنامه ها، ، پانل تکنولوژیهای جدید حوزه تلفن همراه(پرداختهای نوین،دولت همراه و...) و الزامات فنی در ارائه خدمات امنیتی مدیریت شده(MSS)، برخی از کنفرانس ها و گارگاههای جنبی پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رسانی است.



حضور شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در نمایشگاه امسال از رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال گذشته برخوردار می باشد.



پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رسانی«ایران تله کام 2014» با حضور و مشارکت 280 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و 15 کشور خارجی از تاريخ 14 تا 17 مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه بیش از 210 شرکت و واحد توليدی داخلی و 68 شرکت خارجی از 15 کشور؛ ایتالیا ، اسلوونی، اتریش، امارات متحده عربی، آلمان، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، چین، ژاپن، کره جنوبی، کانادا، لهستان، مالزی و هند، آخرين دستاوردهای خود در زمينه ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاعات را در معرض ديد کارشناسان و علاقه‌مندان قرار می دهند.



در نمایشگاه بین المللی تله کام تهران که در فضائی بالغ بر30 هزار متر مربع برگزار می شود ؛ انواع آنتن ها و کابلهای مخابراتی ، تجهیزات ارتباطات ماهواره ای ، تجهیزات سنجش و اندازه گیری ، تجهیزات، ضمائم،سیستم ها و تکنولوژی تلفنهای همراه، تکنولوژی اس.ام.اس، تکنولوژی ارتباطات ماهواره ای ، تکنولوژی های مخابرات و ارتباطات ، سوئیچینگ ، سیستم ها و تکنولوژی پیجینگ ، سیستم ها و تجهیزات وایرلس/ انواع ارتباطات وایرلس ، سیستم ها و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی صنایع مخابراتی و ارتباطی ، سیستم ها و تجهیزات چندرسانه ای ، سیستم های ارتباطات کابلی ، سیستم های دریافت و ارسال ماهواره ای ، سیستم های گویای ارتباطی / پست صوتی و تصویری ، سیستم های ارتباطات تلفنی – تجهیزات و برنامه های مرتبط ، شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی و اطلاع رسانی/ تجهیزات شبکه / امنیت شبکه ، مراکز تلفن ، نرم افزارها و سخت افزارهای مخابراتی و ارتباطی ، وسائل و تجهیزات انتقال و ادغام داده ها و گردآوری اخبار ، تجارت الکترونیک و کلیه صنایع، کالاها و خدمات مرتبط به گروه و کارخانجات صنایع مخابرات عرضه و در معرض دید قرار می گیرد.



عرضه و معرفي آخرين دستاوردها و توانمندي شركتها ، توليد كنندگان و متخصصين داخلي ، ارائه آخرين دستاوردهاي كشورهاي خارجي در زمينه صنعت مخابرات، ارتباطات و اطلاع رساني، ، فراهم آوردن بستر مناسب برای انتقال بيشتر فناوريهاي روز به كشورمان ،ايجاد فرصت برای ارتباط بين خريداران و فروشندگان كالا و خدمات، تشويق و ترغيب توليدكنندگان داخلی براي رقابت پويا و تامين نيازمنديهاي اين صنعت ، تشويق و ترغيب توليد كنندگان براي رقابت سالم و هدفمند در عرصه اين صنعت ، توسعه صادر ات و اشتغالزائی؛ مهمترین اهداف برگزاری پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رسانی«ایران تله کام 2014» است.



نمايشگاه صنايع مخابرات و اطلاع رسانی«ایران تله کام»، نمایشگاهی بين المللی و تخصصی است که از سال 1379 تاکنون 15 دوره آن توسط شرکت پالار سامانه با همكاري شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران ، با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران و با همکاری و حمایت وزارتخانه ها، ارگانها و سازمان های متولی صنعت مخابرات و ارتباطات کشور برگزار شده است.



پانزدهمين نمايشگاه بين المللي صنايع مخابرات و اطلاع رسانی«ایران تله کام 2014» از 14 تا 17 مهرماه هر روز از ساعت 9 تا 16 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آماده بازدید علاقه‌مندان خواهد بود.