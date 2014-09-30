  1. سیاست
  2. مجلس
۸ مهر ۱۳۹۳، ۹:۵۸

مظفر در جلسه غیرعلنی مجلس:

تا سال 1404 تعداد بازنشستگان بیشتر از فعالان بازار کار خواهد بود

تا سال 1404 تعداد بازنشستگان بیشتر از فعالان بازار کار خواهد بود

معاون نظارت مجلس با ارائه آمار و ارقامی در جلسه غیر علنی مجلس اعلام کرد که تا سال 1404 با توجه به ترکیب جمعیتی کشور تعداد بازنشستگان از تعداد فعالان بازار کار که با پرداخت حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را زنده نگه می دارند بیشتر خواهد شد.

عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ادامه این جلسه حسین مظفر معاون نظارت مجلس در حال سخنرانی است.

وی با بیان اینکه معاون نظارت مجلس با نمایش نمودارها و جداولی در مجلس به بررسی مقایسه‌ای درآمدها و هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی می‌پردازد گفت: براساس اظهارات وی تعداد فعالان بازار کار نسبت به بازنشستگان هر سال کاهش می یابد.

وی ادامه داد: مظفر معتقد است تا سال 1404 نسبت بازنشستگان و فعالان مساوی خواهد شد و حتی امکان دارد نسبت بازنشستگان از فعالان بازار سهام بیشتر شود.

فتاحی ادامه داد: در این صورت خروجی صندوق تامین اجتماعی از ورودی آن بیشتر خواهد شد و لذا امکان برهم خوردن صندوق وجود دارد. به همین دلیل باید از تصویب قوانین برای تحمیل بار بیشتر بر صندوق تامین اجتماعی خودداری کرد.

کد مطلب 2380642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها