تا سال 1404 تعداد بازنشستگان بیشتر از فعالان بازار کار خواهد بود

عابد فتاحی نماینده مردم ارومیه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در ادامه این جلسه حسین مظفر معاون نظارت مجلس در حال سخنرانی است.

وی با بیان اینکه معاون نظارت مجلس با نمایش نمودارها و جداولی در مجلس به بررسی مقایسه‌ای درآمدها و هزینه‌های صندوق تامین اجتماعی می‌پردازد گفت: براساس اظهارات وی تعداد فعالان بازار کار نسبت به بازنشستگان هر سال کاهش می یابد.

وی ادامه داد: مظفر معتقد است تا سال 1404 نسبت بازنشستگان و فعالان مساوی خواهد شد و حتی امکان دارد نسبت بازنشستگان از فعالان بازار سهام بیشتر شود.

فتاحی ادامه داد: در این صورت خروجی صندوق تامین اجتماعی از ورودی آن بیشتر خواهد شد و لذا امکان برهم خوردن صندوق وجود دارد. به همین دلیل باید از تصویب قوانین برای تحمیل بار بیشتر بر صندوق تامین اجتماعی خودداری کرد.