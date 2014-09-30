رهبر حزب کار رژیم صهیونیستی: لفاظی های نتانیاهو در دنیا خریدار ندارد/ او کاری برای صلح نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اسرائیلی والا، "اسحاق هرتزوگ" رهبر حزب کار رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی شب گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: نتانیاهو زیاد حرف می زند اما کسی در دنیا به حرفهایش گوش نمی دهد.

وی افزود: اسرائیلیها هیچ اعتمادی به اظهارات نتانیاهو ندارند، وی طی پنج سال گذشته هیچ کاری را برای اسرائیلیها انجام نداده است.

هرتزوگ همچنین افزود: وی جهان را به برقراری صلح دعوت می کند اما عملا کاری در این زمینه انجام نمی دهد چنانکه جنگ اخیر غزه هزاران قربانی بر جا گذاشت.