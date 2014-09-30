به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، جمال الشوبکی سفیر فلسطین در قاهره در واکنش به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: سخنان نتانیاهو مملوء از مغلطه است و وی فلسطینی ها را عامل حمله به شهروندان اسرائیلی معرفی کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: سخنرانی ابومازن در سازمان ملل متحد و متهم کردن نتانیاهو به جرایم جنگی علیه ملت فلسطین به مثابه تیری بود که نتانیاهو را هدف قرار داد.

شوبکی خاطرنشان کرد: اسرائیل با ورود مسئول سازمان ملل متحد به فلسطین برای اطلاع یافتن از عملیات کشتار و حمله به غیر نظامیان فلسطینی در جنگ اخیر غزه مخالفت کرد تا از محاکمه در دیوان کیفری بین المللی فرار کند.

سفیر فلسطین در قاهره گفت: 90 درصد کسانی که در جنگ اخیر غزه کشته شدند بی گناه بودند و ارتباطی با جنگ نداشتند. نتانیاهو یک جنایتکار جنگی و قاتل بی گناهان است.

خاطرنشان می شود نتانیاهو در سخنرانی شب گذشته خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تکفیری خواندن جنبش حماس مدعی شده بود که جنگ علیه تکفیریها یک جنگ واحد است و جنگ اسرائیل با حماس تنها محدود به این گروه نمی شود بلکه یک جنگ همگانی است.