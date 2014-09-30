برگزاری دو کارگاه آموزشی پیشرفته در بنیاد شعر و ادبیات داستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جزینی در کارگاه پیشرفته داستان کوتاه که یکشنبه‌ها ساعت 16 برقرار خواهد بود، آشنایی با گونه‌ها و ژانرهای داستان‌های کوتاه همچون داستان پلیسی، رئالیستی، طنز، مدرن، و پست مدرن را تدریس می‌کند.

کارگاه دوازده جلسه‌ای داستان کوتاه که دوره مقدماتی آن، همچون اقتباس ادبی، تابستان گذشته برگزار شد، از 20 مهرماه شروع می‌شود.

همچنین مجید آقایی در کارگاه اقتباس ادبی با محوریت فیلمنامه‌نویسی، چگونگی اقتباس از داستان کوتاه و رمان و تکنیک‌های فیلم‌نامه‌نویسی را در 12 جلسه تدریس می‌کند. این کارگاه از 15 مهرماه هر سه‌شنبه ساعت 16 برگزار می‌شود.

امکان ثبت نام در این دوره‌های آموزشی در بنیاد شعر و ادبیات داستانی به نشانی خیابان نجات‌الهی (ویلا)، کوچه نوید، بن‌بست چهارم، پلاک یک وجود دارد.