مسئله هسته اي ايران بايد بدون دخالت شوراي امنيت حل شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري اينترفكس، روميانتسف گفت : بدون دخالت شوراي امنيت سازمان ملل فرصتي براي حل برخي مسائل هسته اي ايران وجود دارد.

روميانتسف در گفتگو با اين خبرگزاري افزود :"هر گونه اقدامي بايد از طريق تصميم گيري صورت پذيرد كه در فرايند گفتگوهائي كه در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال انجام است اتخاذ مي شود".

اين مقام روسي گفت آخرين قطعنامه اي كه از تصويب هيئت مديره آژانس يا همان شوراي حكام گذشت شامل تمهيداتي است كه اين امكان را فراهم مي آورد تا موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع شود.

روميانتسف و "محمد البرادعي" مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي، امروز در مسكو در رابطه با توسعه علوم و فناوري هاي اتمي به گفتگو پرداختند . گفته مي شود كه طي اين ديدار دو طرف در رابطه با حيطه گسترده اي از مسائل كه بحث پيرامون آنها در كنفرانس عمومي آژانس بين المللي انرژي اتمي در ماه سپتامبر سال جاري ميلادي در وين آغار شده بود، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنين امروز روميانتسف و البرادعي در مراسمي كه توسط شوراي مديران مؤسسه "طرح تهديد هسته اي" NTI در مسكو ترتيب داده شده بود شركت يافتند.

رئيس "روس اتم"، از فعاليت اين بنياد به عنواني فعاليتي مفيد در جهت تحكيم نظام منع گسترش سلاحهاي هسته اي و كاهش تهديدات هسته اي نام برد و نيز در رابطه با امكان شركت اين بنياد در حل مشكلات زيست محيطي در شمال غرب روسيه ابراز تمايل كرد.

شايان ذكر است كه بنياد طرح تهديد هسته اي گروه فشاري آمريكائي است كه در بهار سال 2001 از سوي دو تن از سرشناسان آمريكائي به نامهاي "تد ترنر" بنيانگذار شبكه تلويزيوني سي ان ان و سناتور"سم نام" بنيانگذاري شد كه هدفش تقويت امنيت جهاني و ممانعت از گسترش سلاحهاي شيميائي، هسته اي و بيولوژيكي است.