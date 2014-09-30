مدیران دستگاه های البرز ارتباط خود را با رسانه ها تقویت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید طهایی با تاکید بر این که مدیران استان باید ارتباط خود را با رسانه ها بیشتر کنند؛ گفت: روابط عمومی ها در این زمینه نقش اصلی را ایفا می کنند و انتظار می رود ارتباط مدیران با رسانه ها بیشتر شود.
وی افزود: بخشی از عملکرد دستگاه های اجرایی در خدمت رسانی به مردم از مجرای روابط عمومی ها خروجی پیدا کرده و انعکاس خبری پیدا می کند؛ بنابراین نیاز است که مدیران دستگاه ها نیز ضمن تقویت روابط عمومی ها، با خبرنگاران ارتباط موثر و دو سویه ای داشته باشند.
استاندار البرز با اشاره به یکی از رسالت های رسانه ها در بحث امانت داری اطلاعات، تصریح کرد: البته رسانه ها خود اشراف دارند که مطالب باید با دید صادقانه و با ترسیمی از واقعیت ها براساس عرف جامعه بازتاب داده شود و با انتقادهای سازنده در صدد رفع مشکلات موجود باشیم.
استاندار البرز اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف زمانی نظیر زمان جنگ بسیار ارزنده بوده و هر قدر مردم بیشتر در جریان کارقرار بگیرند با آگاهی بیشتری نسبت به عملکردها قضاوت می کنند.
کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران دستگاه های اجرایی با رسانه ها که شاهراه ارتباطی آن نیز روابط عمومی های استان هستند، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید طهایی با تاکید بر این که مدیران استان باید ارتباط خود را با رسانه ها بیشتر کنند؛ گفت: روابط عمومی ها در این زمینه نقش اصلی را ایفا می کنند و انتظار می رود ارتباط مدیران با رسانه ها بیشتر شود.
نظر شما