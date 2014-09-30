  1. دانشگاه و فناوری
۸ مهر ۱۳۹۳، ۹:۴۶

تصویر گوشی جدید سامسونگ/ ویژگی های Galaxy A7

تصویر گوشی جدید سامسونگ/ ویژگی های Galaxy A7

تصاویر جدیدی از تلفن همراه سامسونگ با نام Galaxy A7 منتشر شده که نشان از ادامه تولید تلفن های همراه این کمپانی با سری A دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامسونگ در ماه های اخیر تبدیل به یکی از کمپانی هایی شده که محصولات متفاوتی را تولید و روانه بازار فناوری کرده است. در هفته های گذشته، تصاویر اولیه ای از محصول جدید سامسونگ با نام  Galaxy A5 منتشر شده بود و اکنون تصاویری از محصول جدید این کمپانی با نام Galaxy A7 فاش شده است. سامسونگ ساخت محصولاتی با سری A را آغاز کرده است: A3 ، A5 ، A7.

محصول جدید سامسونگ با مدل SM-A700 و دارای صفحه نمایش 5.5 اینچی است. این گوشی هوشمند از شبکه مخابراتی LTE پشتیبانی می شود و رزولوشن صفحه 720 p HD است که این میزان رزولوشن برای گوشی با این صفحه نمایش کمی عجیب به نظر می رسد. از سایر مشخصات این گوشی هوشمند می توان به مواردی مانند قاب تمام فلزی و سبک بودن گوشی اشاره کرد. مشخصات بیشتری از این تلفن هوشمند منتشر نشده است.
بنا بر اطلاعات منتشر شده، قیمت اولیه این تلفن همراه در حدود 200 دلار پیش بینی می شود.

کد مطلب 2380651

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