  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ مهر ۱۳۹۳، ۹:۴۵

معاون طیب‌نیا به مهر اعلام کرد:

شرط واگذاری سهام بابت رددیون/ انتقاد بانک‌ها را می‌پذیریم

شرط واگذاری سهام بابت رددیون/ انتقاد بانک‌ها را می‌پذیریم

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه انتقادات بانک‌ها نسبت به دریافت سهام شرکت‌های بابت رددیون دولت به آنها به حق است، گفت: در مصوبات سال‌های 90 و 91 برای این منظور سبدی از سهام در نظر گرفته شده بود که سهام شرکت‌های خوب، سودده و زیان‌ده در آن قرار داشتند.

عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر در مورد واگذاری سهام بابت رددیون دولت به بانکها و انتقاداتی که مدیران بانکی در این زمینه مطرح می کنند، گفت: در مصوبات سالهای 90 و 91 سهام بابت رددیون دولت به بانکها، سبدی از سهام در نظر گرفته شده بود که سهام شرکت های خوب، سود ده و زیان ده در آن قرار داشتند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برخی موارد گفته شده است که سازمان خصوصی سازی  سهام شرکت های زیان ده را به خوبی و با سرعت قیمت گذاری می کند اما سهام شرکت های سودده را به این صورت انجام نمی دهد و اینگونه موارد اعتراضات بانکها را در پی داشته است.

وی با ذکر این مطلب که اینگونه اعتراضات به حق است، ادامه داد: اما سال گذشته سهام 600 شرکت را قیمت گذاری و عرضه کردیم و آماده انعقاد قراردادهای قطعی بودیم، اما بانکها قبول نکردند و مطرح می کردند که سهام شرکت های قبلی را نیز پس خواهیم فرستاد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه رضایت طرف مقابل برای ما مهم و شرط است، افزود: یعنی اینگونه نیست که اگر ما قراردادی قطعی را ارسال کرده باشیم و آنها نپذیرفتند، به صورت قطعی این موضوع را قبول نکنیم و رضایت آنها برای ما شرط است.

پوری حسینی خاطرنشان کرد: حتی سهام برخی از شرکت ها را پس گرفتیم و با آماده سازی مجدد دوباره آنها را عرضه خواهیم کرد و این انتقادات بانکها درست است.

کد مطلب 2380657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها