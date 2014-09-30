عبدالله پوری حسینی در گفتگو با مهر در مورد واگذاری سهام بابت رددیون دولت به بانکها و انتقاداتی که مدیران بانکی در این زمینه مطرح می کنند، گفت: در مصوبات سالهای 90 و 91 سهام بابت رددیون دولت به بانکها، سبدی از سهام در نظر گرفته شده بود که سهام شرکت های خوب، سود ده و زیان ده در آن قرار داشتند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برخی موارد گفته شده است که سازمان خصوصی سازی سهام شرکت های زیان ده را به خوبی و با سرعت قیمت گذاری می کند اما سهام شرکت های سودده را به این صورت انجام نمی دهد و اینگونه موارد اعتراضات بانکها را در پی داشته است.

وی با ذکر این مطلب که اینگونه اعتراضات به حق است، ادامه داد: اما سال گذشته سهام 600 شرکت را قیمت گذاری و عرضه کردیم و آماده انعقاد قراردادهای قطعی بودیم، اما بانکها قبول نکردند و مطرح می کردند که سهام شرکت های قبلی را نیز پس خواهیم فرستاد.

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه رضایت طرف مقابل برای ما مهم و شرط است، افزود: یعنی اینگونه نیست که اگر ما قراردادی قطعی را ارسال کرده باشیم و آنها نپذیرفتند، به صورت قطعی این موضوع را قبول نکنیم و رضایت آنها برای ما شرط است.

پوری حسینی خاطرنشان کرد: حتی سهام برخی از شرکت ها را پس گرفتیم و با آماده سازی مجدد دوباره آنها را عرضه خواهیم کرد و این انتقادات بانکها درست است.