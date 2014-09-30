اشاعه مفاهیم قرآنی در دانشگاه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی عصر دوشنبه در در نشست با دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم قرآنی دانشگاه ایلام با اشاره به ضرورت اشاعه مفاهیم قرآنی در دانشگاه ها گفت: دشمنان اسلام و انقلاب درصدد هستند تا با هجمه های فرهنگی ارزش ها و مفاهیم قرآنی را کمرنگ کنند که تا کنون موفق نشدند.

حجت الاسلام لطفی به تاثیرآموزه های قرآنی در سلامت روانی جامعه پرداخت و افزود: مفاهیم قرآنی به عنوان مهمترین رکن در روابط اجتماعی و فردی در جامعه محسوب می شوند.

امام جمعه ایلام ادامه داد: درک عمیق مفاهیم قرآنی ضرورتی برای دانشجویان است.

رئیس دانشکده علوم قرآن استان با ارائه گزارشی از وضعیت دانشکده علوم قرآنی گفت: در آینده نزدیک این دانشکده به دانشکده بین المللی ارتقا پیدا می کند.

علی اصغر شریفی راد افزود: دانشکده علوم قرآنی استان از سال 89 تاسیس و هم اینک در دو رشته کارشناسی و سه رشته کارشناسی ارشد فعال است که در حال حاضر تعداد دانشجویان این مرکز ‏ 200 نفر است و امیدواریم برای سال آینده در مقطع دکترا هم دانشجو داشته باشیم.

وی با اشاره به اهمیت دانشگاه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای ترویج اندیشه های اسلامی در دانشگاه، ‏اظهار داشت: دانشگاه علوم قرآنی فرصت مناسبی را برای تبیین و توسعه معارف اسلامی فراهم کرده است.‏