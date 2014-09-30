برنامه های دهه ولایت در 25 امامزاده زنجان برگزار می شود

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: دهه ولایت از روز شنبه 9 ذی الحجه شروع و تا 18 ذی الحجه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: این برنامه ها از روز 12 مهر ماه شروع و تا 23 مهرماه عید غدیر خم در امامزاده های شاخص زنجان برگرار می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، گفت: برگزاری جشن و سرور در مساجد و امامزاده ها، سخنرانی ، تجلیل از سادات، برگزاری دعای عرفه در امامزاده سید ابراهیم زنجان از مهمترین این برنامه در دهه ولایت می باشد.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: ویژه مراسم‌های دهه ولایت با محوریت امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه هدف از اجرای این برنامه‌ها را ترویج فرهنگ ولایت‌پذیری در جامعه اعلام کرد.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان،با اشاره به اینکه دهه ولایت در برگیرنده 2 عید بزرگ مسلمانان است، گفت: در این میان باید لزوم ولایت پذیری از ولایت فقیه در جامعه تبیین و ترویج شود.

حجت الاسلام باقری تاکید کرد: این دو عید بزرگترین عید مسلمانان است و باید در این دو عید جشن و سرور بسیاری در استان برگزار شود.

وی گفت: جوانان باید در این مراسمات حضور پیدا کنند و با موضوع ولایت پذیری کاملا آشنا شوند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، با اشاره به اینکه در حال حاضر دشمنان در تلاش هستند بین مردم و ولایت فقیه تفرقه و جدایی بیندازند گفت: نقشه شوم دشمنان در نطفه خنثی می شود و مردم همیشه حامی ولایت فقیه هستند و خواهند بود.