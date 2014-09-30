دکتر محمد مهدی طهرانچی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اتفاقاتی که امسال برای اولین بار رخ داده است بهم خوردن نسبت دانشجویان دختر و پسر در مقطع کارشناسی است .

وی ادامه داد: امسال نسبت دخترها به پسرها در دوره کارشناسی به یکباره 10 درصد اضافه شد یعنی 35 درصد دانشجویان را پسرها و 65 درصد را دخترها به خود اختصاص دادند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: در حوزه علوم انسانی و علوم تجربی تعداد دانشجویان دختر خیلی افزایش یافته است و از طرفی هم نسبت دانشجویان شهرستانی به بومی تغییر کرده است و تعداد دانشجویان شهرستانی امسال 10 درصد نسبت به دانشجویان بومی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این تغییر نسبت ها باعث شده تعداد دانشجویان خوابگاهی 10 درصد افزایش یابد تصریح کرد: این افزایش یکباره دانشگاه را با مشکل خوابگاه مواجه کرده است .

طهرانچی بابیان اینکه نسبت دانشجویان دختربه پسر و دانشجویان شهرستانی به بومی 10درصد بیشتر شده است تاکید کرد: تغییر به یکباره نسبت دانشجویان شهرستانی به بومی ما را دچار مشکل کرده و کل برنامه ریزی دانشگاه را مختل کرده است .