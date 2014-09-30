به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن 14 مهر روز دامپزشک جمعی از خبرنگاران استان کردستان روز دوشنبه از تنها کشتارگاه صنعتی دام کردستان که در 15 کیلومتری جاده سنندج به کامیاران و در اطراف روستای گزنه واقع شده است، بازدید کردند و از نزدیک با روند کشتار در این کشتارگاه آشنا شدند.

عملیات ساخت کشتارگاه صنعتی دام استان کردستان از سال 79 و براساس مجوز هیئت وزیران و همزمان با پنج استان کشور آغاز شد و در دی ماه سال 89 و با اختصاص اعتباراتی از محل سفر مقام معظم رهبری به بهره برداری رسید.

این کشتارگاه در زمینی به مساحت 3.5 هکتار که 8 هزار و 500 متر مربع آن به زیربنای ساختمان کشتارگاه اختصاص یافته احداث شده است و دارای دو خط کشتار شامل گوسفندی و گاوی است.

پروسه کشتار دام در این کشتارگاه به این قرار است که دام هایی که برای کشتار به این کشتارگاه آورده می شوند به مدت 24 ساعت در اصطبل انتظار به منظور رفع خستگی نگهداری می شوند تا اسید لاکتیک موجود در بدن این حیوانات کاهش پیدا کند چراکه زیاد بودن اسیدلاکتیک منجر به دیرپخت شدن گوشت می شود.

در مدت زمان نگهداری حیوان در اصطبل انتظار فقط به آنها آب داده می شود، و از آنجا که بسیاری از بیماری های مشترک بین انسان و دام مثل هاری،جنون گاوی و غیره در بازرسی قبل از کشتار قابل تشخیص است لذا در این مکان دام ها توسط دامپزشک مورد معاینه قرار می گیرند .

بعد از طی مرحله مذکور دام (گاو) به قسمت شوک الکتریکی که حیوان را کمی بی حس می کند ،هدایت می شود، در کشتارگاه های سنتی این مرحله وجود ندارد و ذبح دام برروی زمین صورت می گیرد که این امر منجر به ضربه دیدن گوشت و عدم خروج کامل خون و در نتیجه فاسدشدن سریع تر گوشت می شود.

بعد از اینکه حیوان کمی بی حس شد بر روی ریل موجود در خط کشتار قرار می گیرد و روبه قبله سلاخ بعد از ذکر بسمه الله اقدام به بریدن سر آن می کند و مدتی به حالت آویزان شده می ماند تا خون کامل از بدن حیوان خارج شود و سپس به مرحله پوست کنی هدایت می شود.

هر مرحله توسط سلاخی که مهارت ویژه در آن دارد صورت می گیرد، در مرحله پوست کنی نیز دو سلاخ اقدام به آزاد کردن پوست می کنند و سپس توسط دستگاه تعبیه شده ای پوست حیوان به راحتی و در کمترین زمان ممکن گرفته و سپس راهی مرحله شستشو می شود.

در سالن کشتار این کشتارگاه سه نفر دامپزشک و یک روحانی بر امر ذبح حیوان نظارت دارند، که بعد از مرحله شستشو دام ها توسط دامپزشک بازدید می شوند، چون تعدادی از بیماری ها در دام سالم قابل رویت نیست دامپزشک اقدام به شکاف غده پیش رانی و پیش کتفی دام می کند که در صورت تشخیص وجود بیماری اگر امکان اصلاح داشته باشد آن را اصلاح و در غیر این صورت به کوره لاشه سوزی منتقل می کنند.

تمامی مراحل مذکور به غیر از دادن شوک برای دام های سبک (گوسفند و بز) نیز انجام می شود و روزانه 2 تن گوشت این دام ها در این کشتارگاه تولید می شوند.

دامپزشک مستقر در این بخش یکی از علائم سالم بودن جگر دام ها را وجود لبه های تیزموجود در جگر خواند وگفت: جگری که ناسالم باشد لبه های آن متورم می شود.

وی عنوان کرد: ما اقدام به مـُهر و نشانه گذاری جگر های سالم دام ها در این کشتارگاه می کنیم و بنابراین مردم با مشاهده این جگرهای مُهر شده با خیال راحت می توانند آنها را مصرف کنند.

این کشتارگاه مجهز به تونل انجماد انگلی، سرخانه نگهداری لاشه و سردخانه نگهداری گوشت منجمد و قسمت بسته بندی است.

رئیس اداره نظارت بهداشت عمومی و موادغذایی اداره کل دامپزشکی کردستان در این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: دام هایی که ذبح می شوند ممکن است دارای برخی بیماری های غیرقابل تشخیص هم باشند که گرچه برای انسان این نوع بیماری ها مضر نیستند ولی در صورت وجود آنها در دام منجر به فساد گوشت خواهند شد.

عبدالله طهماسبی ادامه داد: برای از بین بردن بیماری های غیرقابل تشخیص بایستی گوشت را به مدت 24 ساعت در سردخانه نگهداری کرد که مزیت دیگر این امر افزایش پی اچ گوشت و در نتیجه تردشدن آن هم می شود.

وی بیان کرد: بعد از طی مراحل مذکور برچسبی شامل تاریخ کشتار، تاریخ انقضا، کدبهره برداری، کدکشتارگاه بر روی گوشت زده می شود.

وی عنوان کرد: زمان انقضای گوشت گوسفند سه روز بعد از کشتار و گوشت گاو نیز پنج روز بعد از کشتار است و در صورتی که بازرسان گوشتی که زمان انقضای آن به پایان رسیده در قصابی ها مشاهده کنند ضبط خواهند کرد.

نگهداری گوشت حیوان تازه ذبح شده در سردخانه نوعی ضدعفونی داخلی است

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی دام کردستان با بیان اینکه روزانه 10 تن گوشت دام در این کشتارگاه تولید می شود، گفت: در حال حاضر 120 نفر در این کشتارگاه مشغول به کار هستند و از آنجا که کشتارگاه هم اکنون با ظرفیت تعیین شده خود کار نمی کند در صورت رسیدن به ظرفیت طراحی شده آن میزان اشتغالزایی به 170 نفر افزایش می یابد.

عبدالله حسینی این کشتارگاه را یکی از مدرن ترین و مجهزترین کشتارگاه های صنعتی کشور ذکر کرد و اظهار داشت: تجهیزات موجود در این کشتارگاه تحت لیسانس فرانسه است.

وی بیان کرد: یکی از موارد ضروری که باید به آن توجه کرد و از مزیت های کشتارگاه های صنعتی نسبت به سنتی هم به شمار می رود نگهداری گوشت بعد از ذبح دام در سردخانه به مدت 24 ساعت است.

وی نگهداری گوشت حیوان تازه ذبح شده در سردخانه را نوعی ضدعفونی داخلی خواند و اظهارداشت: بیماری هایی هم چون تب خونریزی دهنده کریمه کنگو که فاقد علائم ظاهری روی گوشت هستند درصورت نگهداری گوشت در دمای پایین از بین می روند.

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی دام کردستان عنوان کرد: فرآورده های پروتئینی این کشتارگاه در فروشگاهی با عنوان زاگرس پروتئین واقع در شهر سنندج هم عرضه می شود.

وی یادآورشد: چربی دام ها نیز در واحدی مجزا در این کشتارگاه ذوب و برای صنایع صابون سازی استفاده می شوند.

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی دام کردستان با اشاره به اینکه این کشتارگاه مجهز به تصفیه خانه فاضلاب کشتار نیز است، عنوان کرد: در این تصفیه خانه مراحل هوازی و بی هوازی انجام و سپس لجن حاصله جداسازی و آب صافی تولید می شود.

حسینی ادامه داد: آب بدست آمده کلرزنی می شود و سپس در زمین های کشاورزی محوطه کشتارگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

تکمیل میدان دام کشتار درکشتارگاه صنعتی دام کردستان نیاز به 1.5 میلیارد تومان دارد

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی دام کردستان یکی از پروژه های توسعه ای این کشتارگاه را ایجاد و تکمیل میدان دام کشتاری ذکر کرد و اظهارداشت: زمینی به وسعت یک هکتار در این کشتارگاه به میدان دام کشتاری اختصاص داده شده است.

حسینی ادامه داد: آبرسانی و اسکلت این میدان آماده شده است ولی برای تکمیل آن نیاز به 1.5 میلیارد تومان است که از سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در این پروژه را دارند حمایت می کنیم.

وی بیان کرد: تکمیل این میدان در کشتارگاه به لحاظ بهداشتی و زیست محیطی برای سنندج و سایر شهرستان های استان بسیار مفید و حائز اهمیت است، چرا که با راه اندازی آن شاهد جمع آوری میادین کشتاری در مناطق مسکونی خواهیم بود.

خانه بهداشت کارگری نیز در این کشتارگاه برای درمان کارگرانی که حین کار زخمی می شوند، راه اندازی شده است، به گفته گودرزی کارشناس بهداشت حرفه ای مستقر در این خانه بهداشت روزانه 4 تا 5 مورد پانسمان صورت می گیرد.

وی عنوان کرد: دستکش های زرهی برای کارگران تهیه شده است ولی آنها تمایلی به استفاده از آن ندارند چون معتقدند منجر به کندی کار شده و بیشتر مانع کار است.

وی اظهارداشت: خوشبختانه تاکنون شاهد نقص عضو و یا مرگ کارگری در این کشتارگاه نبوده ایم و بیشتر زخم ها سطحی و گاها تا حدودی عمیق بوده که بعد از سپری کردن یک تا دوماه استراحت به سرکار بازگشته اند.

کشتارگاه صنعتی دام کردستان در حال حاضر در رابطه با کشتار دام سنگین با نصف ظرفیت خود کار می کند و چند سالی است که وعده انتقال کشتار شهرستان های استان به جز سقز و بانه از سوی مسئولان داده شده و متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده است.

اعتباری در حدود 11 میلیارد تومان برای احداث و راه اندازی این کشتارگاه هزینه شده است و اکنون با ظرفیت واقعی طراحی شده خود کار نمی کند، درصورتیکه قرار بود این کشتارگاه با ظرفیت کنونی کار کند دیگر چه نیازی به صرف این میزان هزینه و احداث چنین کشتارگاهی با این تجهیزات و ظرفیت تعیین شده برای آن بود.

می طلبد مسئولان در این زمینه تلاش جدی تر و همکاری بیشتری داشته باشند تا هم شاهد رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از وجود کشتارگاه های سنتی در سایر شهرستان های کردستان و هم استفاده بهینه از یکی از پروژه های شاخص استان باشیم.