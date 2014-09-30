نصرالله دهقاني در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جاده هاي دشت آزادگان اظهار كرد: ‌اجراي 120 كيلومتر از راه هاي مهم ارتباطي دشت آزادگان به وزارت نفت واگذار شده كه اين وزارتخانه متاسفانه به رغم مخالفت مجموعه راه و شهرسازي و پيمانكاري كه سابقه خوبي نيز در امر راه و شهرسازي نداشته را به صورت يك طرفه انتخاب كرده و حاصل آن تعويق و نيمه كاره ماندن پروژه مذكور است.



وي افزود: پروژه بزرگراه اهواز به چزابه از 12 سال پيش تعريف شد كه از اين مسير فقط محور اهواز به حميديه تقريبا قابل قبول است. قسمت اعظم محور مذكور از نوع فرعي درجه دو بوده كه سال ها پيش احداث شده و ظرفيت حجم تردد فعلي را ندارد.



مديركل راه و شهرسازي خوزستان با اشاره به وضعيت راه هاي قديمي شهرستان دشت آزادگان گفت: جاده منتهي به چزابه داراي كاربري محلي و فقط به منظور دسترسي هاي محلي بين روستايي قابل استفاده است. در سال هاي اخير با توجه به اهميتي كه منطقه مورد نظر پيدا كرده، تردد در آن مخصوصا با خودروهاي سنگين بسيار زياد شده كه اين امر باعث از بين رفتن جسم جاده شده است.



دهقاني يادآور شد: اعتبارات مربوط به پروژه هاي راه سازي بدون هماهنگي با مجموعه راه و شهرسازي تخصيص مي يابد كه اين موضوع سبب عدم اجراي صحيح و اصولي پروژه ها مي شود كه در نهايت نيز پاسخگويي ما را مي طلبد.



وي در پايان گفت: نماينده وزارت نفت دو هفته پيش با همراهي ما از منطقه بازديد به عمل آورد كه با توجه به فرصت به وجود آمده، صورت مسئله را كاملا مطرح كرديم و نماينده مذكور نسبت به مشكلات 120 كيلومتر مورد نظر چه از سوي پيمانكار و چه نسبت به تامين اعتبارات كاملا توجيه شد كه اميدواريم هرچه سريعتر پروژه به اتمام برسد.