تمام تلاش خود را برای توانمندسازی ناشنوایان به کار خواهیم گرفت/ وجود 4500 ناشنوا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی شامگاه دوشنبه در مراسم جشن روز جهانی ناشنوایان با اشاره به وجود چهار و 500 فرد ناشنوا در استان کرمانشاه، بر لزوم ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای این افراد تاکید کرد.

وی اظهار داشت: ما امروزه شاهد هستیم که ناشنوایان در جامعه همانند افراد عادی و در برخی موارد بهتر از آنها به کار و فعالیت پرداخته و در زمینه هایی همچون ورزش، هنر و نیز عرصه های علمی به موفقیت های شایانی دست یافته اند.

حاتمی گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که این قشر بتوانند به راحتی از کلیه امکانات موجود در جامعه استفاده کرده تا در راستای بروز توانمندی های خود با مشکی مواجه نشوند.

وی خاطر نشان کرد: برخوردار نبودن از یکی از نعمت های ظاهری هرگز به معنای ناتوانی افراد نیست، همانگونه که شاهد هستیم که بسیاری از موفقیت ها توسط افراد معلول و ناشنوا حاصل می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در ادامه یادآور شد: توانمند سازی ناشنوایان با محوریت سازمان بهزیستی از جمله برنامه هایی است که به طور جدی پیگیر آن هستیم و تمامی تلاش خود را برای اجرای آن انجام خواهیم داد.

حاتمی در پایان به موضوع پیشگیری از معلولیت ها اشاره کرد و گفت: سازمان های مربوطه باید این مسئله را به صورت ویژه دنبال کرده و در اولویت قرار دهند.