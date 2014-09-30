مرگ حیوانات وحشی "تنگ صیاد" درتصادف با خودروها/ عدم پیش بینی ها لازم برای گذر حیات وحش

به گزارش خبرنگارمهر، تنگ صیاد شامل منطقه حفاظت‌شده و پارک ملی است که در بخش شرقی شهرستان شهرکرد و در نزدیکی شهر فرخ شهر در استان چهار محال و بختیاری است.

این منطقه دارای مساحتی به وسعت حدود ۲۷هزار هکتار است. تنگ صیاد بواسطه دارا بودن تعداد زیادی تپه ماهور زیستگاه مناسبی برای گونه قوچ و میش وحشی است. کوهستان‌های جنوبی منطقه دارای صخره‌های سخت‌گذر است که زیستگاه پلنگ و کل و بز با جمعیت قابل توجه‌ است.

تنگ صیاد تنها ۱٫۶ درصد از مساحت استان چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده است ولی به دلایل متعدد و منحصر به فرد بودن منطقه، یکی از بهترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است.



تنگ صیاد با قرار گرفتن در میان دو شهرستان مهم استان چهارمحال و بختیاری یعنی شهرکرد و بروجن و حاشیه جاده فرخ شهر – بروجن از موقعیت دسترسی راحت، سریع و کم هزینه برخوردار است.



متاسفانه به دلیل همین ویژگی ها مورد هجوم و تهدید انواع و اقسام عوامل توسعه ناپایدار از جمله، توسعه روستائی، شهری، صنعتی، کشاورزی، معدنی، شکار غیر مجاز، تفریح و تفرج، تقاضای آب، شن و ماسه و سنگ و غیره قرار دارد.

تاکنون در پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد ۲۴ گونه پستاندار از ۱۹ جنس متعلق به ۱۴ خانواده، ۷۰ گونه پرنده از ۵۴ جنس متعلق به ۳۵ خانواده، ۲۶ گونه خزنده و چهار گونه دو زیست شناسایی شده است.



مهمترین حیوانات منطقه شامل کل و بز، قوچ و میش، پلنگ ، روباه، گرگ، کبک، عقاب، لاک پشت،شغال، خارپشت و... است.

منطقه تنگ صیاد در کنار شهر فرخ شهر استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و بسیاری از جاده های دسترسی این منطقه از شهر فرخ شهر است.

جاده فرخ شهر - بروجن از کنار منطقه حفاظت شده تنگ صیاد می گذرد و مسیر بسیاری زیادی از این جاده با این منطقه همجوار است.

جاده فرخ شهر - شهرکرد یکی از پر تردد ترین جاده های استان چهارمحال و بختیاری است چرا که بسیاری از صنایع و کارخانه های بزرگ از جمله کارخانه سیمان، ورق خودرو و... در کنار این جاده احداث شده است و همچنین از طرفی یکی از مسیر های مهم استان به سمت استان خوزستان به شمار می رود.

هنگامی که دراین جاده تردد می کنیم بیشتر اوقات به ویژه صبح زود لاشه حیوانات وحشی که در کنار جاده مشاهده می شود.این جانداران بیشتر در شب ها در تصادف با خودروها از بین می روند.

پیش بینی های لازم برای گذر حیات وحش در جاده های اطراف تنگ صیاد نشده است

نایب رئیس انجمن زیست محیطی تسنیم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جاده های بین شهری یکی از تهدیدهای حوزه تنوع زیستی جانوری در مناطق حفاظت شده است، ادامه داد: بسیاری از جاده هایی که در کنار مناطق حفاظت شده ساخته شده است بدون امکان سنجی و ارزیابی های محیط زیست ساخته شده است که خسارت های بالایی را به حوزه محیط زیست وارد کرده است.

هومان خاکپور ادامه داد: بسیاری از جاده ها بدون توجه به خسارتهایی که در آینده در حوزه محیط زیست می تواند ایجاد کند ساخته شده است.

وی ادامه داد: منطقه حفاظت شده تنگ صیاد نیز یکی از مناطقی است که اطراف آن را جاده های بین شهری فرا گرفته است و توی این جاده ها نیز به مانند دیگر مناطق پیش بینی های لازم برای گذر حیات وحش نشده است و متاسفانه ما در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد هر روزه شاهد تلفات در حوزه تنوع زیستی و حیات وحش در منطقه هستیم.

وی افزود: در اثر برخورد خودروها با حیوانات بسیاری از این تلفات ایجاد می شود.

منطقه تنگ صیاد در کنار جاده

وی در ادامه با اشاره به راهکارها برای کاهش تلفات جاده ای برای حیوانات این منطقه، ادامه داد: تابلو های گذر حیات وحش بیشتر باید در این جاده ها نصب شود و اطلاع رسانی بیشتر شود تا رانندگان با احتیاط بیشتر از این منطقه عبور کنند.

محیط زیست برای مقباله با تلفات جاده ای حیات وحش اقدامات قابل توجه ای انجام داده است

مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در این خصوص اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری اقدامات قابل توجهی انجام داده است که یکی از مهمترین آنها فنس کشی است.

شهرام احمدی ادامه داد: هم اکنون امسال ما برای اولین بار شروع کردیم در مناطق که آسیب وجود ندارد برای جلوگیری از نزدیک شدن حیوانات به جاده فنس بکشیم تا حیوانات از خطرات احتمالی مانند شکار شدن و یا تصادف دور باشند.

وی افزود: هم اکنون قسمتی از منطقه تنگ صیاد در کنار جاده فرخ شهر به سمت پلیس راه فنس کشی شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات دیگر این سازمان در این راستا مکاتبه با اداره راه و شهر سازی است که تابلو های هشدار گذر حیات وحش نصب کند.

مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: محل های مهم عبور حیات وحش شناسایی شده است و مختصات مشخص شده است و برنامه ریزی و مکاتبات برای نصب تابلوهای هشدار گذر حیات وحش انجام شده است تا رانندگان با احتیاط بیشتر از این مناطق عبور کنندو حادثه ای برای جانداران مناطق حفاظت شده ایجاد نشود.