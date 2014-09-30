بازخوانی مسائل پیرامون جنگ ضروری است

حجت الاسلام سید محمد مهدی حسینی همدانی در گفتگو با مهر، بر ضرورت بازخوانی مسائل پیرامونی جنگ تحمیلی تأکید کرد و در همین رابطه دفاع مقدس را یکی از علل مهم صادر کننده انقلاب اسلامی ایران به سایر نقاط جهان عنوان کرد.



امام جمعه کرج گفت: بدون شک و طبق گفته امام خمینی(ره) جنگ باعث شد که انقلاب اسلامی صادر شود تا جایی که امواج آن را می توانیم به خوبی در جریان جنبش هایی که در کشورهای مختلف بر علیه استکبار و برای آزادی جریان می پذیرد شاهد باشیم.



وی افزود: برای مثال انقلاب و جنبشی که در کشور یمن شکل گرفته است به برکت انقلاب اسلامی بوده است.



حجت الاسلام حسینی همدانی در همین رابطه توضیح داد: بعضی ها این حرف ها را گزافه می پندارند لیکن اگر دقیقا ریشه مسائل را جستجو کنیم درخواهیم یافت که اکثریت این جنبش های اسلامی و آزادیخوانه به این نقطه از دنیا یعنی انقلاب اسلامی ایران بازمی گردد.



وی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت بازخوانی مسائل پیرامونی هشت سال دفاع مقدس برای همگان و حتی برای کسانی که خودشان در طی دوران جنگ حضور داشته اند افزود: معمولا وقتی در گیر و دار مسئله ای هستیم کمتر با زوایای پنهان آن آشنا می شویم اما وقتی آن امر به اتمام می رسد بهتر می توانیم مسائل پیرامونی اش را دریابیم، جنگ و هشت سال دفاع مقدس نیز از این قائده مستثنی نیست و امروز که از آن فارغ شده ایم باید به دقت در تمام مسائل وجودی اش مداقه کنیم.



نماینده ولی فقیه در استان البرز به برخی دستاوردهای دفاع مقدس برای کشور اشاره کرد و در این باره گفت: بدون تردید تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران یکی از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس بوده است و امروز اگر می بینیم نمایندگان کشورمان با اقتدار به امور می پردازند در اثر همین دستاوردهایی است که جنگ تحمیلی برایمان داشته است.



همچنین به گفته امام جمعه کرج تضمین استقلال کشور، تقویت و خودکفایی نیروهای مسلح در امر ساخت جنگ افزار، رشد روابط سیاسی و دیپلماتیک و کسب موفقیت و الگو شدن در میان سایر ملل در مسائل و موارد مختلف از دیگر دستاوردهایی جنگ تحمیلی بوده اند.





