ارتقا و توسعه زیرساخت های بانه نیازمند کار جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کردستان به همراه معاونین سیاسی امنیتی و عمرانی خود در روز دوشنبه به شهرستان بانه از تعدادی پروژه عمرانی این شهرستان بازدید و تعدادی را هم افتتاح کرد.

از جمله برنامه های روز نخست سفر استاندار به بانه افتتاح قطعه دوم از باند بزرگراه میاندوآب –کرمانشاه بود که این قطعه شامل 4 کیلومتر از بزرگراه و 30 کیلومتر روکش آسفالت است که 100 میلیارد ریال اعتبار برای احداث آن هزینه شده است.

از 420 کیلومتر بزرگراه کرمانشاه میاندوآب 312 کیلومتر آن در استان کردستان واقع شده که عملیات اجرایی آن نیز ازسال 90 شروع شده است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی کردستان در مراسم بهره برداری قطعه دوم باندبزرگراه میاندوآب-کرمانشاه، تاکنون از میزان سهم استان در این بزرگراه 40 درصد آن با صرف اعتبار 190 میلیارد ریال احداث شده است.

وجدی میزان اعتبار مورد نیاز برای اتمام کامل این پروژه در استان 492 میلیارد ریال است که در صورت تخصیص کامل آن تا 36 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

در دومین روز از این سفر استاندارکردستان و دو تن از معاونینش به همراه فرماندار بانه و تعدادی از مسئولان استانی و شهرستانی در مزار شهدای سیرانبند بانه حضور پیدا کردند و بار دیگر با آرمان های شهدا تجدید میثاق کردند.

استاندار کردستان بعد از گرامی داشتن یاد و خاطره شهدای سیرانبند بانه در مراسمی که در دبیرستان شش کلاسه مرحوم ثویبه حسن نژاد برگزار شد، حضور یافت و به طور همزمان چهار مدرسه که به وسیله جمعی از خیرین مدرسه سازی بانه ای احداث شده بود را به بهره برداری رساند.

خیرین مدرسه ساز در شهرستان بانه سال گذشته 14 کلاس درس را احداث کردند و در سال جاری هم 9 پروژه مدرسه سازی را آغاز کردند که در سفر استاندار به این شهرستان چهار مدرسه به بهره برداری رسید.

از دیگر برنامه های سفر استاندارکردستان به شهرستان بانه بازدید از روند احداث سد عباس آباد بود که در این بازدید استاندار برروند سریع احداث این سد برای تامین آب شرب و کشاورزی مورد نیاز مردم تاکید کرد.

سد عباس آباد که در 18 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بانه واقع شده در سال 89 عملیات احداث آن آغاز شده و هم اکنون دارای 58 درصد پیشرفت فیزیکی است و تاکنون 270 میلیارد ریال اعتبار نیز برای ساخت این سد هزینه شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان قرار شده 450 میلیارد ریال دیگر برای احداث این سد اختصاص پیدا کند.

اقبال شانظری بیان کرد: در صورت تخصیص به موقع اعتبار مذکور تابستان سال آینده مرحله نخست سد آبگیری خواهد شد.

وی تامین آب شرب بانه و 300 هکتار از اراضی کشاورزی محدوده این طرح از اهداف احداث سد عباس آباد بانه ذکر کرد و افزود: حجم مخزن این سد 14 میلیون متر مکعب است.

عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان بعد از بازدید و افتتاح طرح های ذکر شده دوشنبه شب با روحانیون شهرستان بانه دیدار کرد.

استاندار کردستان در این دیدار با اشاره به اینکه ابزارهای دنیای ارتباطات امروز در خدمت تهاجم فرهنگی قرار گرفته است، گفت: در شرایط کنونی علاوه بر مسئولان روحانیون نیز در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن رسالت خطیری برعهده دارند.

عبدالمحمد زاهدی اظهارداشت: از دیگر مسائل و پدیده هایی که در عصر کنونی می توان آن را از تهاجم فرهنگی خطرناک تر دانست افراطی گری است.

وی ادامه داد: امروز در عراق و سوریه شاهد افراطی گری گروهک های تکفیری هستیم که با نام دین مبین اسلامی اقدام به جنایات متعددی که هیچ تناسبی با دین اسلام ندارد، می کنند.

وی اظهار داشت: روحانیون همواره نقش تاثیرگذاری در خنثی کردن نقشه ها وترفندهای دشمنان اسلامی داشته و دارند و این قشر با انجام فعالیت های روشنگری می توانند مردم را در خصوص توطئه های دشمنان آگاه تر کنند.

زاهدی در رابطه با اقدامات لازم برای رفع مشکلات روحانیون استان بیان کرد: یکی از دغدغه های نماینده مقام معظم رهبری در کردستان رفع مشکلات روحانیون استان است و این مهم هم در جلسات متعددی مطرح و پیگیری شده است.

استاندار کردستان سپس به دوشنبه شب همراه هیئتی از مسئولان استانی و شهرستانی از خانواده شهیدان اشعری که در جریان بمباران سال 65شهرستان بانه توسط رژیم بعث صدام در شهرستان بانه به درجه رفیع شهادت نایل شدند، دیدار و از صبر خانواده های شهدا قدردانی کرد.

زاهدی در این دیدار بیان کرد: شهیدان بزرگترین سرمایه های جامعه ما هستند و همه ملت ایران مرهون خون شهدا هستند.

ماموستا اشعری که در بمباران سال 65 همسر و چهار فرزند خود را ازدست داده بود از حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان استان و شهرستان بانه در منزلش اظهار خرسندی کرد و گفت: تقدیم پنج شهید در راه اسلام و انقلاب اسلامی جای افتخار دارد و خوشحالیم از اینکه در زمینه تثبیت وحفظ دین وانقلاب توانستیم موثر باشیم.

وی پیروزی انقلاب اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی را مرهون خون شهدا و ایثارگری رزمندگان دانست و تاکید کرد باید راه و آرمان شهدا همچنان ادامه یابد تا پیروزی های بیشتری کسب کنیم.

آخرین برنامه استاندار کردستان در سفر به شهرستان بانه شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان بود.

زاهدی در این جلسه با بیان اینکه زیرساخت های این شهرستان نابسمان است، بیان کرد: نیاز به کار جدی دارد تا سرمایه گذاری در بانه افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تبدیل بازارچه سیرانبند به مرز رسمی به صورت جدی دنبال می شود، عنوان کرد: تاکنون به دلیل مشکلات ایجاد شده در عراق نتوانسته ایم آن را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: امروز در بانه به لحاظ کمی و کیفی مشکل آب وجود دارد،فاز نخست سد عباس آباد با تامین 18 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار، تابستان سال آینده به بهره برداری می رسد و می تواند آب شرب شهر را تامین کند.

استاندار کردستان به ساخت و سازهای غیرمجاز در بانه نیز اشاره کرد و ادامه داد: مردم با فرهنگ بانه باید نشان دهند که مردمی قانون مدار هستند.



زاهدی افزود: اگر عوارضی به شهرداری نرسد و ساخت و سازها بر اساس نظم و قانون نباشد، بانه با کمبود امکانات و شهری بدقواره تبدیل می شود که در جذب گردشگر موفق نخواهد بود.

