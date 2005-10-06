استان شدن كرج نياز به مطالعه و كارشناسي دقيق دارد// براي جابجايي مديران استان هنوز به نيتجه نرسيده ام

دكتر كامران دانشجو در حاشيه مراسم اختتاميه جشنواره "پيوند سبز" در سالن آمفي تئاتر اداره اصلاح بذركرج در گفتگو با خبرنگار"مهر"، با بيان اين مطلب، در خصوص انتقال آب كرج به تهران نيز گفت: در اين باره هم نمي توانم اظهار نظر كنم و بايد تمام جوانب كار و مسائل موجود را بررسي نمايم و در جلسه اي با حضور فرماندار كرج با مسائل اين قضيه آشنا شوم، سپس اظهار نظر كنم.

استاندار تهران ايجاد كمربند امنيتي محدوده شهر تهران را نيازمند بررسي هاي اصولي و برنامه ريزي هاي دقيق دانست و خاطر نشان كرد: هم اكنون امنيت در تهران و اطراف آن حاكم است و براي افزايش آن بايد كارشناسان فن و طراح بايد برنامه بدهند و استانداري نيز به عنوان يك نهاد حمايتي از آنان پشتيباني كند.

دانشجو در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت : در دولت احمدي نژاد محوري ترين شعارها عدالت گستري و مهرورزي است و بدون امنيت نمي توان اين شعارها را محقق كرد.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به حقوق فردي مردم يادآور شد: بدون امنيت حتي حقوق فردي نيز محقق نمي شود و تمام تلاش دولت دكتر احمدي نژاد براي ايجاد امنيت و آرمش به كار گرفته خواهد شد.

وي در پايان در خصوص جابجايي مديران و فرمانداران استان تهران گفت : اين مسئله نيز نياز به مطالعه و كارشناسي دارد ومن هنوز در اين مورد به نتيجه اي نرسيده ام .